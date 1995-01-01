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    «Ростов» сыграет синем, «Спартак» – в белом. Последний раз москвичи побеждали в Ростове-на-Дону 6 лет назад

    «Ростов» и «Спартак» представили форму на матч 23-го тура.

    Ростовчане выйдут на игру в синем комплекте, москвичи сыграют в белом.

    • Встреча состоится сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В последний раз «Спартак» побеждал желто-синих на их поле в декабре 2013 года. Тогда красно-белыми руководил Валерий Карпин, который сейчас возглавляет «Ростов».
    • В игре первого круга ростовчане обыграли московскую команду в гостях со счетом 1:0.
    • «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, «Ростов» идет на седьмой строчке и отстают от своего соперника на четыре очка.

    Источник: Твиттер «Ростова»

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