«Ростов» сыграет синем, «Спартак» – в белом. Последний раз москвичи побеждали в Ростове-на-Дону 6 лет назад

Значит жених в синем))
«Ростов» и «Спартак» представили форму на матч 23-го тура.
Ростовчане выйдут на игру в синем комплекте, москвичи сыграют в белом.
- Встреча состоится сегодня в Ростове-на-Дону и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В последний раз «Спартак» побеждал желто-синих на их поле в декабре 2013 года. Тогда красно-белыми руководил Валерий Карпин, который сейчас возглавляет «Ростов».
- В игре первого круга ростовчане обыграли московскую команду в гостях со счетом 1:0.
- «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, «Ростов» идет на седьмой строчке и отстают от своего соперника на четыре очка.