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    Express: Трансфер Кулибали может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 129 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить летом защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Express.

    По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 27-летнего сенегальца, но пока не могут согласовать сумму сделки.

    «Наполи» настаивает, что Кулибали можно приобрести только за 110 миллионов фунтов (129 миллионов евро), которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.

    «МЮ», в свою очередь, не спешит соглашаться на озвученные условия, несмотря на личную заинтересованность в игроке главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.

    Источник: Express

    Ежедневная британская газета. Основана в 1900 году

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      okolovasadreddinov 1 минуту назад

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      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян 8 минут назад

      Найдутся ли сумасшедшие, чтобы покупать защитника за такую сумму ?...

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