Express: Трансфер Кулибали может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 129 миллионов

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«Манчестер Юнайтед» хочет купить летом защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Express.
По информации источника, клубы ведут переговоры о трансфере 27-летнего сенегальца, но пока не могут согласовать сумму сделки.
«Наполи» настаивает, что Кулибали можно приобрести только за 110 миллионов фунтов (129 миллионов евро), которые прописаны в контракте футболиста в качестве отступных.
«МЮ», в свою очередь, не спешит соглашаться на озвученные условия, несмотря на личную заинтересованность в игроке главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.