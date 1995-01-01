Sport.es: «Ювентус» включился в гонку за Умтити

Скоро лето и вы хотите выглядеть рельефным, подтянутым и с прессом вместо пуза ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично: пузо уходит само собой и проступают кубики уже через неделю и делать ничего не надо да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://gg.gg/msblog
Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может перейти в «Ювентус», сообщает Sport.es.
По информации источника, туринский клуб заинтересован в приобретении 25-летнего француза во время летнего трансферного окна.
«Ювентус» хочет омолодить свою оборону и считает игрока «Барселоны» отличным вариантом для этого.
Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро. На Умтити также претендует английский «Манчестер Юнайтед».