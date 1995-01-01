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    Sport.es: «Ювентус» включился в гонку за Умтити

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может перейти в «Ювентус», сообщает Sport.es.

    По информации источника, туринский клуб заинтересован в приобретении 25-летнего француза во время летнего трансферного окна.

    «Ювентус» хочет омолодить свою оборону и считает игрока «Барселоны» отличным вариантом для этого.

    Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро. На Умтити также претендует английский «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      okolovasadreddinov 58 секунд назад

      Скоро лето и вы хотите выглядеть рельефным, подтянутым и с прессом вместо пуза ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично: пузо уходит само собой и проступают кубики уже через неделю и делать ничего не надо да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://gg.gg/msblog

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      Рейтинг: +123

      SK9 5 минут назад

      Барцали уйдёт в конце сезона, останется Кьелини, Бонуччи, Ругани, обязательно нужно покупать цз, так что, Умтити хороший вариант

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      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян 26 минут назад

      Он дважды получал серьезные травмы мышц задней поверхности бедра, выбывая на несколько месяцев. Как в ЦЗ в нём уже нет необходимости, там теперь есть кому играть, а с покупкой де Лигта эта позиция будет застолблена на долгие годы. Он в Барсе остаётся как крайний защитник. Сейчас в Барсе на этой позиции по два игрока на обоих флангах, основные опытные и для их ротации. Умити купили в 2016г. за 25 лямов, сейчас за него выручат в 3 раза больше, если будут продавать. Эти деньги пойдут на покупки де Лигта или забивного молодого напа.

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      Рейтинг: +758

      SarJr 42 минуты назад

      Не дай бог барса продаст умтити

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