Sport.es: «Ювентус» включился в гонку за Умтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити может перейти в «Ювентус», сообщает Sport.es.

По информации источника, туринский клуб заинтересован в приобретении 25-летнего француза во время летнего трансферного окна.

«Ювентус» хочет омолодить свою оборону и считает игрока «Барселоны» отличным вариантом для этого.

Сумма сделки оценивается в 80 миллионов евро. На Умтити также претендует английский «Манчестер Юнайтед».