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    Сульшер: «Кто-то объяснит мне, почему некоторые в Лиге чемпионов играют сначала во вторник, а потом в среду, а некоторые наоборот?»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен календарем Лиги чемпионов.

    «Кто-то объяснит мне, почему некоторые в Лиге чемпионов играют сначала во вторник, а потом в среду, а некоторые наоборот? Мы попытались найти ответ в Google, но у нас ничего не вышло. УЕФА должен это изменить, сто процентов», – сказал Сульшер.

    «МЮ» в среду провел первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «Барселоной», в субботу – игру АПЛ с «Вест Хэмом», а во вторник им предстоит ответная встреча с каталонцами.

    В то же время другие английские клубы – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» – сыграют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с разницей в восемь дней.

    Источник: Manchester Evening News

    Английская газета, которая выходит шесть дней в неделю в графстве Большой Манчестер

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3004

      Агасфер 19 минут назад

      Не кушай,братан,протухший "салат Оливье"! УЕФА чередует на каждой стадии турнира матчи(эту неделю-во вторник,а следующую-в среду),какие к ним претензии? А приплетать ваши "внутриостровные дела" не надо,обращайся по этому поводу к организаторам АПЛ,или,накрайняк,в ООН...

      0
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      Рейтинг: +675

      CSKA471 > Агасфер 12 минут назад

      Причём тут АПЛ?

      1
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      Рейтинг: +235

      dimmmka 31 минуту назад

      Барса тоже играла вчера. Все в одинаковых условиях

      1
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      Рейтинг: +68324

      Рубик Докоян 39 минут назад

      Логично и справедливо было бы, что команды сыгравшие 9 апреля, ответку проводят 16. Сыгравшие 10 апреля ответные матчи проводят 17. Но почему сыгравшие 9 апреля, потом играют 17, а кто играл 10-го затем 16-го числа, понять трудно. Митрофанушки есть не только в РФС и в российских клубах, это международная беда...

      2
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      Рейтинг: +53

      Борат 53 минуты назад

      Согласен с Оле! Что за бред от уефа: Почему кто играл в среду играет через 5 дней во вторник, а кто играл во вторник - играет через 7 дней в среду???? Полный дебилизм!!!!

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