Сульшер: «Кто-то объяснит мне, почему некоторые в Лиге чемпионов играют сначала во вторник, а потом в среду, а некоторые наоборот?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер недоволен календарем Лиги чемпионов.

«Кто-то объяснит мне, почему некоторые в Лиге чемпионов играют сначала во вторник, а потом в среду, а некоторые наоборот? Мы попытались найти ответ в Google, но у нас ничего не вышло. УЕФА должен это изменить, сто процентов», – сказал Сульшер.

«МЮ» в среду провел первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «Барселоной», в субботу – игру АПЛ с «Вест Хэмом», а во вторник им предстоит ответная встреча с каталонцами.

В то же время другие английские клубы – «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» – сыграют матчи 1/4 финала Лиги чемпионов с разницей в восемь дней.