Sport.es: «Севилья» хочет вернуть Дани Алвеса

Интересно было бы посмотреть на Алвеса в Севильи, тем более если возьмут, то бесплатно
Летом бразильский защитник Дани Алвес может вернуться в «Севилью», сообщает Sport.es.
По информации источника, андалусийский клуб готов подписать 35-летнего футболиста, если тот станет свободным агентом.
Контракт игрока с «ПСЖ» истекает по окончании сезона и стороны пока не договорились о его продлении.
За «Севилью» Алвес выступал с 2003 по 2008 год, после чего ушел в «Барселону», где провел лучший период в своей карьере.