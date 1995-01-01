Sport.es: «Севилья» хочет вернуть Дани Алвеса

Летом бразильский защитник Дани Алвес может вернуться в «Севилью», сообщает Sport.es.

По информации источника, андалусийский клуб готов подписать 35-летнего футболиста, если тот станет свободным агентом.

Контракт игрока с «ПСЖ» истекает по окончании сезона и стороны пока не договорились о его продлении.

За «Севилью» Алвес выступал с 2003 по 2008 год, после чего ушел в «Барселону», где провел лучший период в своей карьере.