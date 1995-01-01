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    Sport.es: «Севилья» хочет вернуть Дани Алвеса

    Летом бразильский защитник Дани Алвес может вернуться в «Севилью», сообщает Sport.es.

    По информации источника, андалусийский клуб готов подписать 35-летнего футболиста, если тот станет свободным агентом.

    Контракт игрока с «ПСЖ» истекает по окончании сезона и стороны пока не договорились о его продлении.

    За «Севилью» Алвес выступал с 2003 по 2008 год, после чего ушел в «Барселону», где провел лучший период в своей карьере.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +123

      SK9 2 минуты назад

      Интересно было бы посмотреть на Алвеса в Севильи, тем более если возьмут, то бесплатно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6138

      Cules2013 7 минут назад

      Пример Хесуса Наваса вдохновил?)

      0
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