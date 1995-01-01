Хеведес, Фернандеш и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 23-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Нижич, Семенов, Уциев, Иванов, Исмаэл, Шиманьский, Раванелли, Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Швец, Мбенге, Митришев.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Миранчук Ал., Фернандеш, Фарфан, Крыховяк, Баринов, Смолов.

Запасные: Медведев, Коченков, Лысов, Михалик, Идову, Тарасов, Кварацхелия, Денисов, Жемалетдинов, Тугарев, Эдер.