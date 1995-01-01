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    Хеведес, Фернандеш и Смолов – в старте «Локомотива» на матч с «Ахматом»

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Локомотива» на матч 23-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня в Грозном и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Нижич, Семенов, Уциев, Иванов, Исмаэл, Шиманьский, Раванелли, Балай.

    Запасные: Гудиев, Мусалов, Кадыров, Бериша, Роши, Садулаев, Швец, Мбенге, Митришев.

    «Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Миранчук Ал., Фернандеш, Фарфан, Крыховяк, Баринов, Смолов.

    Запасные: Медведев, Коченков, Лысов, Михалик, Идову, Тарасов, Кварацхелия, Денисов, Жемалетдинов, Тугарев, Эдер.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2996

      Агасфер 1 час назад

      1-2.

      0
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      Рейтинг: +68244

      Рубик Докоян 2 часа назад

      На мой взгляд, основа Локо качественней и мастеровитей Ахмата, а вот "лавочка" у Ахмата будет по сильней чем у Локо. Есть кем усиливать игру по ходу матча.

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