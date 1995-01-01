Галлиани: «Милан» Берлускони не выиграл бы пять раз Лигу чемпионов с правилами ФФП»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался о проблемах итальянского клуба с финансовым фэйр-плей.

«На мой взгляд, это несправедливо. Берлускони купил «Милан», когда клуб был на грани банкротства и не попадал в еврокубки. Но нам удалось всего за три года построить команду, которая выиграла чемпионат Италии, Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. С правилами финансового фэйр-плей «Милан» Берлускони не выиграл бы пять раз Лигу чемпионов. Этого успешного проекта просто не существовало бы», – сказал Галлиани.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год, при нeм команда выигрывала В Кубке / Лиге чемпионов в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах.