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    Галлиани: «Милан» Берлускони не выиграл бы пять раз Лигу чемпионов с правилами ФФП»

    Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани высказался о проблемах итальянского клуба с финансовым фэйр-плей.

    «На мой взгляд, это несправедливо. Берлускони купил «Милан», когда клуб был на грани банкротства и не попадал в еврокубки. Но нам удалось всего за три года построить команду, которая выиграла чемпионат Италии, Кубок чемпионов и Межконтинентальный кубок. С правилами финансового фэйр-плей «Милан» Берлускони не выиграл бы пять раз Лигу чемпионов. Этого успешного проекта просто не существовало бы», – сказал Галлиани.

    Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2017 год, при нeм команда выигрывала В Кубке / Лиге чемпионов в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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