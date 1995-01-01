«Арсенал» – «Урал»: Погребняк и Панюков сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Уралом».

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.

Матч «Арсенал» – «Урал» начнется в 14:00 по московскому времени.