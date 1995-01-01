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    «Арсенал» – «Урал»: Погребняк и Панюков сыграют с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «Уралом».

    «Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Погребняк, Панюков.

    Матч «Арсенал» – «Урал» начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5032

      Skull_Boy 1 час назад

      Есть 2 молодых нападающих, а играет сбитый давным давно деревянный пенсионер Погребняк

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