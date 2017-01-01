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    Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев»

    Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.

    – Чем отличаются Семак и Манчини?

    – Они очень разные люди. Они привыкли к разным вещам, и это нормально, что у всех людей есть своя точка зрения на футбол. Манчини видел его не так, как наш нынешний тренер, Сергей Семак. Но на сегодняшний день в нашей команде все хорошо.

    – Маркизио – самый модный в «Зените»?

    – Да, безусловно! Он же итальянец, они всегда отлично одеваются. А второй после него – Себа Дриусси! Он тоже любит приодеться.

    – Какой футболист «Зенита» лучше всего вписался бы в аргентинскую лигу? Не берем в расчет аргентинцев и Барриоса.

    – Ну, тогда Нобоа, он же южноамериканец! Ему бы понравилось там играть. А из россиян подошел бы Оздоев. Он очень сильный полузащитник, который активно смещается к чужой штрафной, это то что надо.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      underground_10 52 минуты назад

      Из россиян говорят только в России. В остальном мире говорят русские.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1422

      С-Пб on-line 54 минуты назад

      Оздоева можете забирать, и от Палыча ещё привет получите

      0
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      Рейтинг: +674

      CSKA471 1 час назад

      Он такой же лентяй

      1
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      Рейтинг: +2386

      Viper for CSKA 1 час назад

      Видимо, аргентинский футбол деградирует семимильными шагами, если он подходит таким апатичным игрокам как Краневиттер и Оздоев.

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      Рейтинг: +2976

      Агасфер 1 час назад

      Да забирайте,свалив,его с собой! И ЗеБолотного,до кучи,можете забрать! Здоровый мужик устрашающей внешности,такой может и вещи Месси поднести на одном пальчике,и базу сборной в одиночку охранять! Только помните :Мы любим белые штаны.

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