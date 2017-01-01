Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.

– Чем отличаются Семак и Манчини?

– Они очень разные люди. Они привыкли к разным вещам, и это нормально, что у всех людей есть своя точка зрения на футбол. Манчини видел его не так, как наш нынешний тренер, Сергей Семак. Но на сегодняшний день в нашей команде все хорошо.

– Маркизио – самый модный в «Зените»?

– Да, безусловно! Он же итальянец, они всегда отлично одеваются. А второй после него – Себа Дриусси! Он тоже любит приодеться.

– Какой футболист «Зенита» лучше всего вписался бы в аргентинскую лигу? Не берем в расчет аргентинцев и Барриоса.

– Ну, тогда Нобоа, он же южноамериканец! Ему бы понравилось там играть. А из россиян подошел бы Оздоев. Он очень сильный полузащитник, который активно смещается к чужой штрафной, это то что надо.