Краневиттер: «Из россиян для аргентинской лиги подошел бы Оздоев»

Из россиян говорят только в России. В остальном мире говорят русские.
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал о разнице между Сергеем Семаком и Роберто Манчини, назвал самого модного игрока команды и порассуждал о том, кто из его одноклубников мог бы заиграть в чемпионате Аргентины.
– Чем отличаются Семак и Манчини?
– Они очень разные люди. Они привыкли к разным вещам, и это нормально, что у всех людей есть своя точка зрения на футбол. Манчини видел его не так, как наш нынешний тренер, Сергей Семак. Но на сегодняшний день в нашей команде все хорошо.
– Маркизио – самый модный в «Зените»?
– Да, безусловно! Он же итальянец, они всегда отлично одеваются. А второй после него – Себа Дриусси! Он тоже любит приодеться.
– Какой футболист «Зенита» лучше всего вписался бы в аргентинскую лигу? Не берем в расчет аргентинцев и Барриоса.
– Ну, тогда Нобоа, он же южноамериканец! Ему бы понравилось там играть. А из россиян подошел бы Оздоев. Он очень сильный полузащитник, который активно смещается к чужой штрафной, это то что надо.
- Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.
- Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.