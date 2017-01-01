Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Аршавин – о детстве: «После школы обедал в ресторане. Оказалось, там убивали людей в 90-х»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем детстве. Российский футболист родился в Ленинграде.

    «Это зона между 9-й и 10-й линиями. Гаражи, завод. С одной стороны, по 8-й линии, у меня был «Красный октябрь», туда выходили окна. А с другой – завод, он с лесопилкой был связан, там были стружки. Там еще был пустырь, мы там играли в футбол. Плюс набережная. Даже забыл, какая река, давно там не ездил. Был разрушенный завод, по которому мы бродили, играли там в детские игры.

    Катались на велосипеде по линиям на Васильевском острове, иногда доезжали до гавани, что очень далеко, если ехать на велосипеде. Смотрели на круизные лайнеры. Тогда это для нас было в диковинку.

    Это пирожковая, чебуречная, потому что моя мама работала замдиректора треста торгового.

    Это ресторан «Ориент». Я там полгода, поменьше, ходил кушал, пока мама жила в больнице. А оказалось в сводках потом, что там убивали людей в 90-х. А я приходил днем после школы, там обедал и даже не знал. Оказывается, это было одно из самых бандитских мест в 90-х – на проспекте Кима», – сказал Аршавин.

    • Аршавину сейчас 37 лет. Он работает руководителем детского проекта в «Зените».
    • За петербургский клуб он провел около 300 матчей. Также на его счету 74 игры за сборную России.

    Источник: Официальный канал «Зенита» в ютубе

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:47
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +214

      Звезда запаса 3 минуты назад

      Аналогичные пейзажи у многих были, а вот истории про криминал есть хуже. Например: у магазина бочка на колесах стояла, каждый день квас людям продавали, а потом обнаружили разложившийся труп в бочке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4129

      prezent2017 9 минут назад

      Молодец, что уцелел. Повезло!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      сейду 15 минут назад

      А Кокорин обедал на проспекте Пака

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77085
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68159
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru