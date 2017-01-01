Аршавин – о детстве: «После школы обедал в ресторане. Оказалось, там убивали людей в 90-х»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем детстве. Российский футболист родился в Ленинграде.

«Это зона между 9-й и 10-й линиями. Гаражи, завод. С одной стороны, по 8-й линии, у меня был «Красный октябрь», туда выходили окна. А с другой – завод, он с лесопилкой был связан, там были стружки. Там еще был пустырь, мы там играли в футбол. Плюс набережная. Даже забыл, какая река, давно там не ездил. Был разрушенный завод, по которому мы бродили, играли там в детские игры.

Катались на велосипеде по линиям на Васильевском острове, иногда доезжали до гавани, что очень далеко, если ехать на велосипеде. Смотрели на круизные лайнеры. Тогда это для нас было в диковинку.

Это пирожковая, чебуречная, потому что моя мама работала замдиректора треста торгового.

Это ресторан «Ориент». Я там полгода, поменьше, ходил кушал, пока мама жила в больнице. А оказалось в сводках потом, что там убивали людей в 90-х. А я приходил днем после школы, там обедал и даже не знал. Оказывается, это было одно из самых бандитских мест в 90-х – на проспекте Кима», – сказал Аршавин.