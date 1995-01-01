Вальверде не включил Месси в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 32-го тура Примеры против «Уэски».

Игру пропустят сразу шесть футболистов основного состава – Жерар Пике, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Лионель Месси и Луис Суарес.

Полностью заявка выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жан-Клер Тодибо, Филиппе Коутиньо, Артур, Усман Дембеле, Яспер Силлессен, Малком, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Самуэль Умтити, Рикард Пуч, Абель Руис, Мусса Ваге.

Матч «Уэска» – «Барселона» состоится в субботу, 13 апреля, в 17:15 по московскому времени.