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    Вальверде не включил Месси в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»

    Тренерский штаб «Барселоны» во главе с Эрнесто Вальверде определился с заявкой команды на матч 32-го тура Примеры против «Уэски».

    Игру пропустят сразу шесть футболистов основного состава – Жерар Пике, Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Иван Ракитич, Лионель Месси и Луис Суарес.

    Полностью заявка выглядит следующим образом: Марк-Андре тер Стеген, Нелсон Семеду, Жан-Клер Тодибо, Филиппе Коутиньо, Артур, Усман Дембеле, Яспер Силлессен, Малком, Клеман Лангле, Джейсон Мурильо, Жорди Альба, Кевин-Принс Боатенг, Артуро Видаль, Карлес Аленья, Самуэль Умтити, Рикард Пуч, Абель Руис, Мусса Ваге.

    Матч «Уэска» – «Барселона» состоится в субботу, 13 апреля, в 17:15 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6115

      Cules2013 15 минут назад

      о, 100% увидим кого-то новенького на поле, может даже не одного. по Месси решение читалось, но Вальверде сразу всем ключевым игрокам дал отдых. матч обещает быть не скучным)

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