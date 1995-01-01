Ковач – о драке Левандовски и Комана: «Не будет никаких штрафов, этот вопрос будет решен»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что между игроками команды Робертом Левандовски и Кингсли Команом произошел конфликт.

Футболисты подрались на тренировке. Причиной стычки стали замечания поляка в адрес француза.

«Мы втроем все обсудили. Игроки сожалеют и извиняются за свое поведение. Не будет никаких штрафов, этот вопрос будет решен», – сказал Ковач.