Ковач – о драке Левандовски и Комана: «Не будет никаких штрафов, этот вопрос будет решен»

Лёва допиз...ся.
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что между игроками команды Робертом Левандовски и Кингсли Команом произошел конфликт.
Футболисты подрались на тренировке. Причиной стычки стали замечания поляка в адрес француза.
«Мы втроем все обсудили. Игроки сожалеют и извиняются за свое поведение. Не будет никаких штрафов, этот вопрос будет решен», – сказал Ковач.
- В текущем сезоне 30-летний Левандовски сыграл 39 матчей в составе «Баварии», забил 35 мячей и сделал 13 ассистов.
- В активе 22-летнего Комана 22 игры, шесть голов и две результативные передачи.