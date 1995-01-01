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    Ковач – о драке Левандовски и Комана: «Не будет никаких штрафов, этот вопрос будет решен»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что между игроками команды Робертом Левандовски и Кингсли Команом произошел конфликт.

    Футболисты подрались на тренировке. Причиной стычки стали замечания поляка в адрес француза.

    «Мы втроем все обсудили. Игроки сожалеют и извиняются за свое поведение. Не будет никаких штрафов, этот вопрос будет решен», – сказал Ковач.

    • В текущем сезоне 30-летний Левандовски сыграл 39 матчей в составе «Баварии», забил 35 мячей и сделал 13 ассистов.
    • В активе 22-летнего Комана 22 игры, шесть голов и две результативные передачи.

    Источник: BBC

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