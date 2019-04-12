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    Митинг в поддержку Мамаева и Кокорина пройдет в Санкт-Петербурге. Ранее его запретили проводить в Москве

    Митинг, направленный в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил инициатор мероприятия Игорь Шумилин.

    Ранее планировалось, что митинг состоится в московском парке «Сокольники» 13 апреля, но администрация парка отказалась проводить его из-за некорректной формулировки.

    «На следующее воскресенье у нас запланирован митинг в Санкт-Петербурге. Поеду общаться в мэрию, они выделят место. Мы уже согласовали все, нам разрешили, это точно. А на предстоящем матче чемпионата России 14 апреля болельщики «Зенита» и «Анжи» будут поддерживать ребят во время игры.

    Саша – мой друг, он знает, что я буду бороться за него до последнего. Он меня всегда во всем поддерживает, я – его. Саша говорит спасибо и передает всем словам благодарности за то, что люди не остаются в стороне», – сказал Шумилин.

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий.были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
    • В настоящее время дело футболистов и их компании слушается в Пресненском суде Москвы.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии28
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      Рейтинг: +6323

      alex1951 2 минуты назад

      ,,,Готовим организованную пьянку...поорут....поржут......накачаются.....устроят махач с полицаями .....ну что то в этом роде... надо же джина выпустить из бутылки....к тому же потеплело ....душа требуеть)))

      1
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      Рейтинг: +4977

      Skull_Boy 17 минут назад

      Если человек адекватный и дружит с мозгами, то он на эту пое_боту не пойдет

      2
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      Рейтинг: +14205

      VVM1964 > Skull_Boy 11 минут назад

      Судя по комментариям , место проведения акции выбрано правильно - там пойдут )))

      0
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      Рейтинг: +64792

      zigbert 22 минуты назад

      Ничего удивительного в этом нет,сочувствующих обвиняемым в Питере больше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5587

      FanatSerj 25 минут назад

      Лозунг митинга в "Питере бить" ? ))

      1
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      Рейтинг: +6273

      Serjoga 27 минут назад

      Видимо, такой же отморозок!

      0
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      Рейтинг: +2958

      Агасфер 33 минуты назад

      А я на митинги хожу,
      сижу у самой,блин,трибуны,
      свидетель,или адвокат-
      все речи слушаю подряд;
      а на трибуне,блин,стоят одни народные трибуны,
      и говорят,и говорят,и говорят,и говорят!

      Один кричит, что мол ОНО махнуло стулом-не задело,
      другой кричит,что этот Пак упал,наткнувшись на кинжал;
      один кричит:Он пострадал за наше общее за дело,
      другой кричит:Кремень,боец-башкою стул тогда сломал!

      А у меня с собой бутылочка в кармане не дырявом,
      и я тихонечко бутылочку из горлышка топчу,
      что характерно,не хочу я быть ни левым,и ни правым,
      и мне бы завтра на футбол...а чтобы -нет,я не хочу.

      1
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      Рейтинг: +511

      Taps 40 минут назад

      Народ совсем одурел.
      Два тупых миллионера пусть получат свои сроки.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2958

      Агасфер 45 минут назад

      От-тож дело! И Шнур интеллигентно матом споёт и Миллер поприсутствует в передвижной ВИП-камере,в привычном шарфике!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Валерий1965 45 минут назад

      Пользы не будет, но на митинг пойду. Не оправдываю ребят, но я за однообразие в применении закона. Правовой беспредел достал.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +6273

      Serjoga > Валерий1965 23 минуты назад

      А уже вынесли приговор на 25 лет или пожизненно? Ты где беспредел увидел? То, что 6 месяцев идет следствие? А ты был опером? У тебя было в производстве одновременно 37 дел? Где все кричат, что срочно нужно решить проблему! Или ты думаешь, что все следаки занимаются только Кокошей и Мамаевым и больше ни х... не делают? Тебе за 50, а пишешь как мальчишка!

      0
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      Рейтинг: +270

      SEREGA 64 > Валерий1965 22 минуты назад

      ОДИН РАЗ УДАРЯТ ГОД ИЛИ ДВА ДАЮТ А ЭТИ ЧЕМ ЛУЧШЕ

      1
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      Рейтинг: -32405

      ZSB > Serjoga 37 секунд назад

      Когда ударили Пака, то этому, 1965 -му, ножка от стула попала в голову! Давай "посочувствуем" его бреду!!! Может быть, на митинге, ему заплатят - купит лекарства!

      0
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      Рейтинг: -7

      nikolay160585 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Эти дауны уже задудыркали Пацанов, но что тут cказать одним словом моква, москва это же другое гоcудартво.

      -7
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      Рейтинг: +3339

      Спартач80 > nikolay160585 44 минуты назад

      А Питер чем то отличается?Такие же понтари,как и москвичи.

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      Рейтинг: +3243

      Старикан > Спартач80 34 минуты назад

      Нет не такие - ещё понтее))

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