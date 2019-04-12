Митинг в поддержку Мамаева и Кокорина пройдет в Санкт-Петербурге. Ранее его запретили проводить в Москве

,,,Готовим организованную пьянку...поорут....поржут......накачаются.....устроят махач с полицаями .....ну что то в этом роде... надо же джина выпустить из бутылки....к тому же потеплело ....душа требуеть)))
Митинг, направленный в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил инициатор мероприятия Игорь Шумилин.
Ранее планировалось, что митинг состоится в московском парке «Сокольники» 13 апреля, но администрация парка отказалась проводить его из-за некорректной формулировки.
«На следующее воскресенье у нас запланирован митинг в Санкт-Петербурге. Поеду общаться в мэрию, они выделят место. Мы уже согласовали все, нам разрешили, это точно. А на предстоящем матче чемпионата России 14 апреля болельщики «Зенита» и «Анжи» будут поддерживать ребят во время игры.
Саша – мой друг, он знает, что я буду бороться за него до последнего. Он меня всегда во всем поддерживает, я – его. Саша говорит спасибо и передает всем словам благодарности за то, что люди не остаются в стороне», – сказал Шумилин.
- В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и игрок любительской команды Александр Протасовицкий.были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
- В настоящее время дело футболистов и их компании слушается в Пресненском суде Москвы.