Митинг в поддержку Мамаева и Кокорина пройдет в Санкт-Петербурге. Ранее его запретили проводить в Москве

Митинг, направленный в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил инициатор мероприятия Игорь Шумилин.

Ранее планировалось, что митинг состоится в московском парке «Сокольники» 13 апреля, но администрация парка отказалась проводить его из-за некорректной формулировки.

«На следующее воскресенье у нас запланирован митинг в Санкт-Петербурге. Поеду общаться в мэрию, они выделят место. Мы уже согласовали все, нам разрешили, это точно. А на предстоящем матче чемпионата России 14 апреля болельщики «Зенита» и «Анжи» будут поддерживать ребят во время игры.

Саша – мой друг, он знает, что я буду бороться за него до последнего. Он меня всегда во всем поддерживает, я – его. Саша говорит спасибо и передает всем словам благодарности за то, что люди не остаются в стороне», – сказал Шумилин.