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    «Сокольники» отказались принимать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева из-за его формулировки

    Парк «Сокольники» в Москве отказался согласовывать митинг, направленный в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    Мероприятие запланировано на субботу, 13 апреля.

    «Не согласовано, не будет этого мероприятия. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение», – сказал ответственный секретарь общественного совета парка Александр Лебедев.

    При этом организатор митинга Игорь Шумилин уверен, что после смены формулировки митинг все же состоится.

    «Я вчера ездил в парк, разговаривал по этому вопросу. Все состоится, просто сегодня будем подписывать договор по правилам проведения митинга и формулировку менять. У нас было «За освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева», а в ответ прислали, что освободить их сможет только УК РФ и суд. Официальные бумаги я еще не получил, мы договорились о встрече сегодня днем. Теперь будет «Митинг в поддержку футболистов». С такой формулировкой можно будет [провести]», – прокомментировал ситуацию Шумилин.

    • В эти дни в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
    • В октябре прошлого года все четверо были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Телеканал «360»

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    Сегодня, 15:17
    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +6210

      parevg 28 секунд назад

      А зачем в Сокольниках? Митингуйте там где они увидят или услышат - возле суда, или возле СИЗО.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Валя Ромашина 57 секунд назад

      отсидят лет 8 и выйдут на свободу с чистой совестью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2526

      Путник 13 7 минут назад

      По словам организаторов, попытки уговорить руководство «Сокольников» обернулось только еще более жестким отказом. В парке пообещали, что 13 и 14 марта при входе в парк и в самом парке будут дежурить шесть батальонов ОМОНа, чтобы воспрепятствовать проведению несогласованных мероприятий.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2943

      Агасфер 7 минут назад

      Переименование акции-правильно,сама акция-гумно.Но это право этой части стада свободных граждан России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Ожидаются толпы мудаков, человек 8-10.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +638

      Валерий1965 1 час назад

      Митинг не поможет....

      0
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      Рейтинг: +3206

      александр п > Валерий1965 18 минут назад

      Это сколько человек соберётся.

      0
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      Рейтинг: +492

      Genz 1 час назад

      Ок

      0
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      Рейтинг: +1590

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Во как, как корабль обзавёш, так оно и поплывёт!!

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