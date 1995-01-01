«Сокольники» отказались принимать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева из-за его формулировки

Парк «Сокольники» в Москве отказался согласовывать митинг, направленный в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Мероприятие запланировано на субботу, 13 апреля.

«Не согласовано, не будет этого мероприятия. Дело в суде, и до тех пор, пока суд не вынесет решение, мы не имеем права в соответствии с законодательством. У нас вот такое отношение», – сказал ответственный секретарь общественного совета парка Александр Лебедев.

При этом организатор митинга Игорь Шумилин уверен, что после смены формулировки митинг все же состоится.

«Я вчера ездил в парк, разговаривал по этому вопросу. Все состоится, просто сегодня будем подписывать договор по правилам проведения митинга и формулировку менять. У нас было «За освобождение из-под стражи братьев Кокориных и Мамаева», а в ответ прислали, что освободить их сможет только УК РФ и суд. Официальные бумаги я еще не получил, мы договорились о встрече сегодня днем. Теперь будет «Митинг в поддержку футболистов». С такой формулировкой можно будет [провести]», – прокомментировал ситуацию Шумилин.