Краневиттер: «Без пальто в Санкт-Петербурге выжить невозможно»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, что больше всего его удивил образ жизни в России и подчеркнул, что в Санкт-Петербурге нереально выжить, не имея пальто.

– Что вас больше всего удивило в России?

– Думаю, образ жизни. Наверное, я не смог быстро к нему привыкнуть, потому что в клубе много аргентинцев, и поначалу мы много общались друг с другом на испанском. Но сейчас все замечательно, и я рад жить в таком фантастическом городе.

– Лучший месяц для того, чтобы посетить Санкт-Петербург.

– Июль! Из-за погоды, конечно. Если говорить обо мне, то я очень люблю тепло, и поэтому летом мне в Питере наиболее комфортно.

– Лучший способ провести свободные дни в Питере?

– Ха-ха, у нас их почти нет! Если появляется неделя-другая свободная, я обычно возвращаюсь в Аргентину. Но если я в Санкт-Петербурге, а на улице холодно, мы обычно собираемся вместе с другими аргентинцами, чтобы есть и пить мате в хорошей компании. А если тепло, то идем гулять по нашему красивому городу.

– Самая важная вещь, которую должен иметь каждый петербуржец?

– Пальто! Если у тебя нет пальто в Петербурге, то зимой выжить невозможно.

Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.

Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.

Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом