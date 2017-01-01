Краневиттер: «Без пальто в Санкт-Петербурге выжить невозможно»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер рассказал, что больше всего его удивил образ жизни в России и подчеркнул, что в Санкт-Петербурге нереально выжить, не имея пальто.
– Что вас больше всего удивило в России?
– Думаю, образ жизни. Наверное, я не смог быстро к нему привыкнуть, потому что в клубе много аргентинцев, и поначалу мы много общались друг с другом на испанском. Но сейчас все замечательно, и я рад жить в таком фантастическом городе.
– Лучший месяц для того, чтобы посетить Санкт-Петербург.
– Июль! Из-за погоды, конечно. Если говорить обо мне, то я очень люблю тепло, и поэтому летом мне в Питере наиболее комфортно.
– Лучший способ провести свободные дни в Питере?
– Ха-ха, у нас их почти нет! Если появляется неделя-другая свободная, я обычно возвращаюсь в Аргентину. Но если я в Санкт-Петербурге, а на улице холодно, мы обычно собираемся вместе с другими аргентинцами, чтобы есть и пить мате в хорошей компании. А если тепло, то идем гулять по нашему красивому городу.
– Самая важная вещь, которую должен иметь каждый петербуржец?
– Пальто! Если у тебя нет пальто в Петербурге, то зимой выжить невозможно.
- Краневиттер перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года за 8 миллионов евро.
- В текущем сезоне аргентинец провел за сине-бело-голубых 14 матчей и сделал две голевые передачи.
- Контракт 25-летнего футболиста с петербуржцами рассчитан до лета 2021 года.
Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково быть молодым отцом