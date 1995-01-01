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    Шейдаев и Канунников сыграют в нападении у «Крыльев Советов», Сагитов выйдет в атаке у «Рубина»

    «Крылья Советов» и «Рубин» назвали стартовые составы на игру 23-го тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Самедов, Тимофеев, Рабиу, Зиньковский, Канунников, Шейдаев.

    «Рубин»: Иван Коновалов, Цаллагов, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Акбашев, Могилевец, Игорь Коновалов, Сагитов.

    • Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало – в 18:30 по московскому времени.
    • «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, казанская команда расположилась на восьмой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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