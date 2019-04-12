Селюк: «Конкретные предложения по Каборе от других клубов есть, но переговоры пока не ведем»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, подтвердил, что, с большой долей вероятности, 31-летний футболист уйдет из краснодарского клуба в конце сезона. Ранее сторонам не удалось договориться о продлении контракта, истекающего в июне.

«Скорее всего, для Каборе этот сезон в «Краснодаре» последний. После того, как не удалось договориться о новом контракте, переговоры с клубом не вели.

Шарль – профессионал, многие футболисты скисли бы на его месте, начали шантажировать клуб, но он порядочный человек, выполняет свои обязательства не на 100, а на 120 процентов. Он хочет, чтобы «Краснодар» достиг успехов, у команды хорошие шансы на попадание в Лигу чемпионов. Каборе хорошо относится к ребятам, к Сергею Галицкому.

Конкретные предложения от других клубов есть, но мы пока не ведем переговоры. Есть варианты из Китая и арабских стран, соглашение с этими клубами можно подписать хоть на следующей неделе, там дают хорошую зарплату. Но для Шарля важен уровень чемпионата, он пока без проблем может играть на высоком уровне. Не исключаю, что он останется в России или окажется в Германии или Англии», – сказал Селюк.