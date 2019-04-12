Семак: «Знаем, чего хотим в будущем. Не сомневаюсь, что будем прогрессировать и играть лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что знает, каким курсом нужно двигаться для достижения той игры, которую он хочет видеть у петербургской команды.

«Рассуждать о том, что будет когда-то и будет ли, – это вопрос гипотетический. У нас есть хорошие футболисты, мы должны использовать их сильные качества, исходя из индивидуальных возможностей каждого. Они все – талантливые игроки, не зря они находятся в «Зените». Должны выбрать тактическую схему, расстановку, подготовить их так, чтобы они могли приблизиться к своей лучшей игре. При этом важность результата никто не отменял.

Практически в каждом или через матч меняем взаимодействия, чтобы строить нашу игру. Знаем, чего хотим в будущем. Насколько это получится, будем отталкиваться от нашей игры. Даже не сомневаюсь, что мы с нашей командой будем прогрессировать и играть лучше.

Это процесс небыстрый. Важен результат, эмоциональное напряжение, все матчи складываются достаточно сложно. Нет возможности почувствовать или сыграть более расслабленно, если это вообще применимо к текущим матчам. Все команды бьются в концовке чемпионата не на жизнь, а на смерть. Тем не менее, такие матчи у нас будут. Будем двигаться и играть лучше», – сказал Семак.