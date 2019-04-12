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    Семак: «Знаем, чего хотим в будущем. Не сомневаюсь, что будем прогрессировать и играть лучше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что знает, каким курсом нужно двигаться для достижения той игры, которую он хочет видеть у петербургской команды.

    «Рассуждать о том, что будет когда-то и будет ли, – это вопрос гипотетический. У нас есть хорошие футболисты, мы должны использовать их сильные качества, исходя из индивидуальных возможностей каждого. Они все – талантливые игроки, не зря они находятся в «Зените». Должны выбрать тактическую схему, расстановку, подготовить их так, чтобы они могли приблизиться к своей лучшей игре. При этом важность результата никто не отменял.

    Практически в каждом или через матч меняем взаимодействия, чтобы строить нашу игру. Знаем, чего хотим в будущем. Насколько это получится, будем отталкиваться от нашей игры. Даже не сомневаюсь, что мы с нашей командой будем прогрессировать и играть лучше.

    Это процесс небыстрый. Важен результат, эмоциональное напряжение, все матчи складываются достаточно сложно. Нет возможности почувствовать или сыграть более расслабленно, если это вообще применимо к текущим матчам. Все команды бьются в концовке чемпионата не на жизнь, а на смерть. Тем не менее, такие матчи у нас будут. Будем двигаться и играть лучше», – сказал Семак.

    • 43-летний специалист возглавил петербуржцев 29 мая 2018 года.
    • После 22-х туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
    • В воскресенье, 14 апреля, «Зенит» дома примет «Анжи».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2728

      polt 10 минут назад

      Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что знает, каким курсом нужно двигаться для достижения той игры, которую он хочет видеть у петербургской команды. По игре Зенита, похоже Семак не хрена не понимает каким курсом надо двигаться или это та игра, какую он хочет видеть.

      0
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      Рейтинг: +1590

      SIRIUS 2002 57 минут назад

      Думал, что после перерыва будет хуже!
      Ан нет пока держится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3855

      ilichkadr 58 минут назад

      Что-то прогресс затянулся. Хотим и будем уже изрядно всем поднадоело. У Зенита нет игры, во что играют не понятно.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зенит - оптимистическая трагедия Питера.

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