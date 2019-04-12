Семак: «Знаем, чего хотим в будущем. Не сомневаюсь, что будем прогрессировать и играть лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что знает, каким курсом нужно двигаться для достижения той игры, которую он хочет видеть у петербургской команды. По игре Зенита, похоже Семак не хрена не понимает каким курсом надо двигаться или это та игра, какую он хочет видеть.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что знает, каким курсом нужно двигаться для достижения той игры, которую он хочет видеть у петербургской команды.
«Рассуждать о том, что будет когда-то и будет ли, – это вопрос гипотетический. У нас есть хорошие футболисты, мы должны использовать их сильные качества, исходя из индивидуальных возможностей каждого. Они все – талантливые игроки, не зря они находятся в «Зените». Должны выбрать тактическую схему, расстановку, подготовить их так, чтобы они могли приблизиться к своей лучшей игре. При этом важность результата никто не отменял.
Практически в каждом или через матч меняем взаимодействия, чтобы строить нашу игру. Знаем, чего хотим в будущем. Насколько это получится, будем отталкиваться от нашей игры. Даже не сомневаюсь, что мы с нашей командой будем прогрессировать и играть лучше.
Это процесс небыстрый. Важен результат, эмоциональное напряжение, все матчи складываются достаточно сложно. Нет возможности почувствовать или сыграть более расслабленно, если это вообще применимо к текущим матчам. Все команды бьются в концовке чемпионата не на жизнь, а на смерть. Тем не менее, такие матчи у нас будут. Будем двигаться и играть лучше», – сказал Семак.
- 43-летний специалист возглавил петербуржцев 29 мая 2018 года.
- После 22-х туров сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.
- В воскресенье, 14 апреля, «Зенит» дома примет «Анжи».