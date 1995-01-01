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    Смоллинг – о столкновении с Месси: «Он знал, что это была случайность»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг высказался об эпизоде, произошедшем в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:1).

    На 29-й минуте англичанин во время верховой борьбы разбил нос нападающему каталонцев Лионелю Месси.

    «Мы разговаривали после. Мы немного поболтали и пожали друг другу руки. Он знал, что это была случайность.

    В то время я не осознавал, что действительно попал в него таким образом.

    «Луис Суарес подошел ко мне после игры. У нас была хорошая борьба, и он просто пожал мне руку и сказал «удачи».

    Приятно, когда вы можете провести такую битву на поле, а потом после игры проявляете уважение. Потому что, в конечном счете, вы просто пытаетесь сделать все возможное [на поле]», – сказал Смоллинг.

    Источник: BBC

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