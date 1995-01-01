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    Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что с удовольствием посмотрел бы видеозапись с инцидентом с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

    В среду игрок красно-белых избил гражданина США на светофоре.

    – Что можете сказать о Гулиеве? Он пешехода избил.

    – Мы весь день здесь провели, нужно видео посмотреть.

    – Мы бы показали.

    – Мы бы с удовольствием посмотрели.

    Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии19
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      Рейтинг: +880

      ALEX ML 5 минут назад

      Мало этому дегенерату, видео хочет глянуть, может опыт богаче станет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4903

      KLIM777 > ALEX ML 2 минуты назад

      дегенерат тот, кто не понимает, что Кокорину по барабану на видео, это провокация от журналиста. Мозг уже включайте свой после обеда овсом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +814

      Леха из Твери 28 минут назад

      Стрельцов сидел и нам велел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      САДЫЧОК > Леха из Твери 3 минуты назад

      Лёха , как всегда не в тему !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      Александр52 36 минут назад

      Это мусор эфира. Зачем нам это всё. Бомбардир тухнет и желтеет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      ДВС 39 минут назад

      Смотри и учись Кока, как гулять и чтобы тебе за это ничего не было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Добрый Бобер > ДВС 35 минут назад

      Да просто пиз..ть надо америкосов и всё.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      piligrim1986 53 минуты назад

      на свое посмотри)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2942

      Агасфер 1 час назад

      С удовольствием увидел бы вас в одной объединённой футбольной команде СИЗО.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2523

      Добрый Бобер > Агасфер 37 минут назад

      Не, а что? "Бомж", "бык", спартаковец на подходе... Ещё какого-нибудь "коня" на ворота, и почти сборная России.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12333

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дебильный вопрос - дебильный ответ, идём дальше.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Spinorr > DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      С языка снял. Дебильный вопрос -дебильный ответ - дебильные выводы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      Киркинитидец 1 час назад

      не везет ребятам... то Пак, то белорус,теперь мереканец! развелось туземцев-кирпичу упасть некуда!

      2
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      Рейтинг: +182

      Киркинитидец 1 час назад

      третий подходит... +8 и команда в сборе? кто следущий?

      0
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      Рейтинг: +199

      Звезда запаса 1 час назад

      Ну щас начнется: а он че? а мы че? где справедливость?

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