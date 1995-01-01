Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что с удовольствием посмотрел бы видеозапись с инцидентом с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.

В среду игрок красно-белых избил гражданина США на светофоре.

– Что можете сказать о Гулиеве? Он пешехода избил.

– Мы весь день здесь провели, нужно видео посмотреть.

– Мы бы показали.

– Мы бы с удовольствием посмотрели.

Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.

Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока