Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым»

Мало этому дегенерату, видео хочет глянуть, может опыт богаче станет?
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что с удовольствием посмотрел бы видеозапись с инцидентом с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева.
В среду игрок красно-белых избил гражданина США на светофоре.
– Что можете сказать о Гулиеве? Он пешехода избил.
– Мы весь день здесь провели, нужно видео посмотреть.
– Мы бы показали.
– Мы бы с удовольствием посмотрели.
Сегодня, 12 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается слушание по делу Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).
Гулиев подрался с пешеходом. «Спартак» пообещал наказать игрока