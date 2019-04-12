Яя Туре: «Месси странный персонаж, но идеальный партнер для любого футболиста»

Погребняк, Заболотный и Канунников - странные персонажи, а Месси - суперпрофессионал экстра-класса.
Экс-полузащитник «Барселоны» Яя Туре рассказал о каталонском периоде карьеры и, в частности, о Лионеле Месси.
«Когда Лео получал мяч, его сразу окружало по три-четыре игрока. Он находился на другом уровне. Он мало говорил и всегда фокусировался на футболе. Месси идеальный партнер для любого футболиста, хотя он странный персонаж, но таких, как он, мало.
Когда ты тренируешься с ним, то адаптируешься, а Месси привыкает к тебе. Так он и завоевывает титулы», – заявил Туре.
- Яя Туре играл в «Барселоне» с 2007 по 2010 год.
- В текущем сезоне форвард забил 43 гола и отдал 21 ассист в 41 матче всех турниров.
- Команда Эрнесто Вальверде примет «МЮ» в ответной встрече 16-го апреля.