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    Яя Туре: «Месси странный персонаж, но идеальный партнер для любого футболиста»

    Экс-полузащитник «Барселоны» Яя Туре рассказал о каталонском периоде карьеры и, в частности, о Лионеле Месси.

    «Когда Лео получал мяч, его сразу окружало по три-четыре игрока. Он находился на другом уровне. Он мало говорил и всегда фокусировался на футболе. Месси идеальный партнер для любого футболиста, хотя он странный персонаж, но таких, как он, мало.

    Когда ты тренируешься с ним, то адаптируешься, а Месси привыкает к тебе. Так он и завоевывает титулы», – заявил Туре.

    • Яя Туре играл в «Барселоне» с 2007 по 2010 год.
    • В текущем сезоне форвард забил 43 гола и отдал 21 ассист в 41 матче всех турниров.
    • Команда Эрнесто Вальверде примет «МЮ» в ответной встрече 16-го апреля.

    Источник: El Mundo Deportivo

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +194

      Звезда запаса 35 минут назад

      Погребняк, Заболотный и Канунников - странные персонажи, а Месси - суперпрофессионал экстра-класса.

      1
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      Рейтинг: +12321

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Да, персонаж странный"""""""""""""""

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