Яя Туре: «Месси странный персонаж, но идеальный партнер для любого футболиста»

Экс-полузащитник «Барселоны» Яя Туре рассказал о каталонском периоде карьеры и, в частности, о Лионеле Месси.

«Когда Лео получал мяч, его сразу окружало по три-четыре игрока. Он находился на другом уровне. Он мало говорил и всегда фокусировался на футболе. Месси идеальный партнер для любого футболиста, хотя он странный персонаж, но таких, как он, мало.

Когда ты тренируешься с ним, то адаптируешься, а Месси привыкает к тебе. Так он и завоевывает титулы», – заявил Туре.