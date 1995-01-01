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    Финт Азара признан моментом дня в Лиге Европы

    После того, как были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, УЕФА в официальном твиттере опубликовала лучший момент игрового дня.

    Пресс-служба Европейской Ассоциации выбрала признала финт полузащитника«Челси» Эдена Азара в матче против чешской «Славии».

    В конкретном эпизоде бельгиец пробросил мяч, уйдя сразу от двух футболистов соперника.

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2935

      Агасфер 23 минуты назад

      Лучший пас,лучший сэйв,лучший удар мимо ворот,лучшее необоснованное падение...куда катится футбол!

      0
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      Рейтинг: +830

      FRZZ 1 час назад

      Просто супер!

      0
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      Рейтинг: +15

      OlegMilleniumDaveBoiko198 1 час назад

      Best of the best!!!

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