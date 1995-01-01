Финт Азара признан моментом дня в Лиге Европы

После того, как были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы, УЕФА в официальном твиттере опубликовала лучший момент игрового дня.

Пресс-служба Европейской Ассоциации выбрала признала финт полузащитника«Челси» Эдена Азара в матче против чешской «Славии».

В конкретном эпизоде бельгиец пробросил мяч, уйдя сразу от двух футболистов соперника.