ГУ МВД Москвы открыло дело на Гулиева, который подрался с американцем

Уладил вопрос с потерпевшим, но позору теперь не избежать.
«Бомбардир» писал об инциденте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на дороге в Москве.
Управляя «Мерседесом», футболист задел 29-летнего американца Майкла Коу Джона Эли и позже сломал ему нос в драке.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.
В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
- По указанной статье 22-летнему футболисту грозит штраф размером в 1 тысячу рублей.