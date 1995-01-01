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    ГУ МВД Москвы открыло дело на Гулиева, который подрался с американцем

    «Бомбардир» писал об инциденте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на дороге в Москве.

    Управляя «Мерседесом», футболист задел 29-летнего американца Майкла Коу Джона Эли и позже сломал ему нос в драке.

    «Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

    В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

    • По указанной статье 22-летнему футболисту грозит штраф размером в 1 тысячу рублей.

    Источник: ГУ МВД по Москве

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    Сегодня, 23:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2777

      orech 11 минут назад

      Уладил вопрос с потерпевшим, но позору теперь не избежать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2922

      Агасфер 16 минут назад

      Обнаглели,твари,окончательно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -32201

      ZSB > Агасфер 7 минут назад

      Деньги! Возомнил себя "королём"!

      1
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      Рейтинг: +2102

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Очень печально что в Спартаке такое существо , которое запятнало великий клуб !!Зверь должен сидеть в КЛЕТКЕ !

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