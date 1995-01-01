ГУ МВД Москвы открыло дело на Гулиева, который подрался с американцем

«Бомбардир» писал об инциденте с участием полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева на дороге в Москве.

Управляя «Мерседесом», футболист задел 29-летнего американца Майкла Коу Джона Эли и позже сломал ему нос в драке.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции участники конфликта были установлены и доставлены в территориальный отдел полиции, где пешеходом было написано заявление о том, что он претензий к водителю не имеет.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.