УЕФА открыл дело на «Тоттенхэм» за проникновение фаната на поле в матче с «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).
На 78-й минуте на поле выбежал болельщик, помешав гостям разыграть мяч.
Работники службы безопасности задержали мужчину и увели с поля.
Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что союз открыл на лондонский клуб дело и рассмотрит ситуацию на отдельном слушании, которое состоится 16-го мая.
- Матч стал первым для хозяев на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Это первый клуб, сыгравший в АПЛ на трех разных стадионах (прежде на «Уайт Харт Лэйн» и «Уэмбли».
- Ответная встреча состоится 15-го апреля.