УЕФА открыл дело на «Тоттенхэм» за проникновение фаната на поле в матче с «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

На 78-й минуте на поле выбежал болельщик, помешав гостям разыграть мяч.

Работники службы безопасности задержали мужчину и увели с поля.

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что союз открыл на лондонский клуб дело и рассмотрит ситуацию на отдельном слушании, которое состоится 16-го мая.