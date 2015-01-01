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    УЕФА открыл дело на «Тоттенхэм» за проникновение фаната на поле в матче с «Манчестер Сити»

    «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:0).

    На 78-й минуте на поле выбежал болельщик, помешав гостям разыграть мяч.

    Работники службы безопасности задержали мужчину и увели с поля.

    Пресс-служба УЕФА сообщила о том, что союз открыл на лондонский клуб дело и рассмотрит ситуацию на отдельном слушании, которое состоится 16-го мая.

    • Матч стал первым для хозяев на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Это первый клуб, сыгравший в АПЛ на трех разных стадионах (прежде на «Уайт Харт Лэйн» и «Уэмбли».
    • Ответная встреча состоится 15-го апреля.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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