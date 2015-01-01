Кейн не сыграет с «Хаддерсфилдом», Алли – под вопросом. Оба травмировались в матче ЛЧ

Тоты забили гол МанСити уже без Кейна....
ВОТ ТАК ЖЕ БЫ В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ!)))))))))))))))
Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деле Алли.
«Подтверждаем, что Кейн получил значительное повреждение боковой связки лодыжки левой ноги в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Изучение вопроса продолжается – в течение следующей недели он будет под наблюдением наших врачей.
Также подтверждаем повреждение левой руки Деле Алли по итогам матча во вторник. В ближайшее время будет установлено, сможет ли он сыграть с «Хаддерсфилдом», – говорится в заявлении.
- Команда Маурисио Покеттино обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 17-го апреля.
- Кейн ушел с поля на 58 минуте, Алли – на 87.
- Матч 34 тура с «Хаддерсфилдом» лондонцы проведут 13 апреля на домашнем поле.