Кейн не сыграет с «Хаддерсфилдом», Алли – под вопросом. Оба травмировались в матче ЛЧ

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деле Алли.

«Подтверждаем, что Кейн получил значительное повреждение боковой связки лодыжки левой ноги в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Изучение вопроса продолжается – в течение следующей недели он будет под наблюдением наших врачей.

Также подтверждаем повреждение левой руки Деле Алли по итогам матча во вторник. В ближайшее время будет установлено, сможет ли он сыграть с «Хаддерсфилдом», – говорится в заявлении.