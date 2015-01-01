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    Кейн не сыграет с «Хаддерсфилдом», Алли – под вопросом. Оба травмировались в матче ЛЧ

    Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о состоянии здоровья нападающего Гарри Кейна и полузащитника Деле Алли.

    «Подтверждаем, что Кейн получил значительное повреждение боковой связки лодыжки левой ноги в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Изучение вопроса продолжается – в течение следующей недели он будет под наблюдением наших врачей.

    Также подтверждаем повреждение левой руки Деле Алли по итогам матча во вторник. В ближайшее время будет установлено, сможет ли он сыграть с «Хаддерсфилдом», – говорится в заявлении.

    • Команда Маурисио Покеттино обыграла «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Ответный матч состоится 17-го апреля.
    • Кейн ушел с поля на 58 минуте, Алли – на 87.
    • Матч 34 тура с «Хаддерсфилдом» лондонцы проведут 13 апреля на домашнем поле.

    Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1553

      ivan-football-fan 10 минут назад

      Тоты забили гол МанСити уже без Кейна....
      ВОТ ТАК ЖЕ БЫ В ОТВЕТНОМ МАТЧЕ!)))))))))))))))

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