Месси сыграет с «Уэской», несмотря на разбитый нос в матче с «МЮ»

Издание Diario Sport сообщило о состоянии Лионеля Месси, которому защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг разбил нос в матче Лиги чемпионов (1:0, первый матч 1/4 финала).

После инцидента в середине первого тайма врачи сине-гранатовых оказали аргентинцу помощь. Он провел на газоне «Олд Траффорд» все 90 минут. После матча медицинский штаб исключил перелом носа.

Сообщается, что 32-летний Месси сможет сыграть против «Уэски» в 32-м туре чемпионата Испании. Матч состоится в субботу, 13-го апреля.