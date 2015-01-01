Месси сыграет с «Уэской», несмотря на разбитый нос в матче с «МЮ»

Вопрос только, а надо ли и тем более игра с заядлым аутсайдером, если и так выигрывают ближайшего соперника на 11 очков и только идиот поверит, что Барса из 7ми матчей сольет четыре и сохранит интригу, а если глянуть список оставшихся, то более менее "кривляться" будут РС и Сельта, а так Барса чемпион
Издание Diario Sport сообщило о состоянии Лионеля Месси, которому защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг разбил нос в матче Лиги чемпионов (1:0, первый матч 1/4 финала).
После инцидента в середине первого тайма врачи сине-гранатовых оказали аргентинцу помощь. Он провел на газоне «Олд Траффорд» все 90 минут. После матча медицинский штаб исключил перелом носа.
Сообщается, что 32-летний Месси сможет сыграть против «Уэски» в 32-м туре чемпионата Испании. Матч состоится в субботу, 13-го апреля.
- В текущем сезоне форвард забил 43 гола и отдал 21 ассист в 41 матче всех турниров.
- Команда Эрнесто Вальверде примет «МЮ» в ответной встрече 16-го апреля.