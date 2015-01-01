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    Месси сыграет с «Уэской», несмотря на разбитый нос в матче с «МЮ»

    Издание Diario Sport сообщило о состоянии Лионеля Месси, которому защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг разбил нос в матче Лиги чемпионов (1:0, первый матч 1/4 финала).

    После инцидента в середине первого тайма врачи сине-гранатовых оказали аргентинцу помощь. Он провел на газоне «Олд Траффорд» все 90 минут. После матча медицинский штаб исключил перелом носа.

    Сообщается, что 32-летний Месси сможет сыграть против «Уэски» в 32-м туре чемпионата Испании. Матч состоится в субботу, 13-го апреля.

    • В текущем сезоне форвард забил 43 гола и отдал 21 ассист в 41 матче всех турниров.
    • Команда Эрнесто Вальверде примет «МЮ» в ответной встрече 16-го апреля.

    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4940

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Вопрос только, а надо ли и тем более игра с заядлым аутсайдером, если и так выигрывают ближайшего соперника на 11 очков и только идиот поверит, что Барса из 7ми матчей сольет четыре и сохранит интригу, а если глянуть список оставшихся, то более менее "кривляться" будут РС и Сельта, а так Барса чемпион

      0
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      Рейтинг: +1037

      Бухбух > Skull_Boy 31 минуту назад

      Где, как не в матче с аутсайдером, можно существенно улучшить личную статистику.

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      Рейтинг: +145

      mirspirs > Skull_Boy 17 минут назад

      Я думаю идея в том, что Месси счастлив и доволен только тогда, когда он играет, а для тренера архиважно, чтобы он был в тонусе и настроении. Тем более месси играет очень энергоэкономично, дистанцию за матч преодолевает куда меньше, чем партнёры. Вряд ли в матче с уэской он станет нарочно носиться по всему полю и пахать в защите. Тем более грубо его рубить в этом матче не будут, уэска уже вылетела, шансы чисто математические, соперник не принципиальный, да и к тому же, испанцы думаю патриотичный народ и не будут назло ломать лучшего игрока испанской команды накануне матча с британцами. Я думаю в матче с уэской месси забьёт один или два и в отличном духе будет ждать матча с мю

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