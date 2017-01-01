Карпин: «Большие зарплаты – единственная причина, по которой российские игроки не уезжают из РПЛ»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что российские футболисты не хотят переходить в другие чемпионаты, так клубы в РПЛ платят им большие деньги. По мнению специалиста, это негативно сказывается на их прогрессе.

– Есть три вечных вопроса: «кто виноват», «что делать» и «почему русский футбол в заднице». Нет у нас сейчас футболистов уровня Мостового, Карпина или Аршавина. А что нужно сделать, чтобы были?

– Возвращать все, что было потеряно в 1990-е. И сейчас это потихоньку возвращается, начинают появляться условия. И речь даже не об инфраструктуре, а о внимании руководства страны. По мне, главная проблема – это дефицит кадров. Игроков должен кто-то растить, так что прежде всего речь о детских тренерах. И вторая проблема – наша закрытость. Мы сами себя закрыли от всех. Наши футболисты не прогрессируют в других странах. Чтобы прогрессировать, они должны уезжать.

Учить ребенка надо всему. Например, быть самостоятельным. Но главное, чтобы он знал, что есть опора, тыл. Что его всегда поймут, примут, помогут. И еще – ничего не бояться.

– Они не уезжают только потому, что им хорошо платят в России?

– Да. Только из-за этого. Если бы там им платили больше, чем здесь, поверьте мне, они бы все уехали.

– Ну, неужели все решают деньги? А как же этот момент тщеславия?

– А здесь почему нет момента тщеславия? Если я здесь получаю много денег, играю в своей стране и популярен у своих болельщиков.

– В РПЛ, а хочется играть в Лиге чемпионов.

– Да, но за какие деньги? Вы бы поехали?

– Зачем им столько платят?

– Потому что у клубов есть деньги, а русских футболистов не хватает.

– Можно ставить условие: при таком результате такая сумма.

– Хорошо. Мы говорим: мы вам платим сто тысяч рублей, а если вы чего-то добьетесь, то заплатим миллион. А какой-нибудь клуб-гранд сразу предлагает миллион.

– А если регулировать это на государственном уровне?

– Как? Нет, это красиво все звучит, но как это провернуть, никто не знает. Это невозможно.