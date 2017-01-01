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    Карпин: «Большие зарплаты – единственная причина, по которой российские игроки не уезжают из РПЛ»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что российские футболисты не хотят переходить в другие чемпионаты, так клубы в РПЛ платят им большие деньги. По мнению специалиста, это негативно сказывается на их прогрессе.

    – Есть три вечных вопроса: «кто виноват», «что делать» и «почему русский футбол в заднице». Нет у нас сейчас футболистов уровня Мостового, Карпина или Аршавина. А что нужно сделать, чтобы были?

    – Возвращать все, что было потеряно в 1990-е. И сейчас это потихоньку возвращается, начинают появляться условия. И речь даже не об инфраструктуре, а о внимании руководства страны. По мне, главная проблема – это дефицит кадров. Игроков должен кто-то растить, так что прежде всего речь о детских тренерах. И вторая проблема – наша закрытость. Мы сами себя закрыли от всех. Наши футболисты не прогрессируют в других странах. Чтобы прогрессировать, они должны уезжать.

    Учить ребенка надо всему. Например, быть самостоятельным. Но главное, чтобы он знал, что есть опора, тыл. Что его всегда поймут, примут, помогут. И еще – ничего не бояться.

    – Они не уезжают только потому, что им хорошо платят в России?

    – Да. Только из-за этого. Если бы там им платили больше, чем здесь, поверьте мне, они бы все уехали.

    – Ну, неужели все решают деньги? А как же этот момент тщеславия?

    – А здесь почему нет момента тщеславия? Если я здесь получаю много денег, играю в своей стране и популярен у своих болельщиков.

    – В РПЛ, а хочется играть в Лиге чемпионов.

    – Да, но за какие деньги? Вы бы поехали?

    – Зачем им столько платят?

    – Потому что у клубов есть деньги, а русских футболистов не хватает.

    – Можно ставить условие: при таком результате такая сумма.

    – Хорошо. Мы говорим: мы вам платим сто тысяч рублей, а если вы чего-то добьетесь, то заплатим миллион. А какой-нибудь клуб-гранд сразу предлагает миллион.

    – А если регулировать это на государственном уровне?

    – Как? Нет, это красиво все звучит, но как это провернуть, никто не знает. Это невозможно.

    • Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
    • После 22-х туров желто-синие занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

    Источник: «Нация. Сборная России по здравому смыслу»

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: -4587

      пьяныйхоровод 7 минут назад

      Не уезжают из РПЛ куда ? В ФНЛ ?

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      Рейтинг: +179

      nik_59 15 минут назад

      Большие зарплаты-это единственная причина, что мы не умеем играть в футбол.

      0
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      Рейтинг: +472

      Юрэс 16 минут назад

      Да вот почему у всех футболёров контракты ,. А не зарплаты от КАЧЕСТВА РАБОТЫ !!!!!!!! ЛИГА СТАВОК рулит

      0
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      Рейтинг: +472

      Юрэс 19 минут назад

      ЛИГА СТАВОК и т п

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      Рейтинг: +962

      Axe111 21 минуту назад

      Это тоже конечно. Но главное это умение играть,точнее ОТСУТСТВИЕ ЭТОГО УМЕНИЯ

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      Рейтинг: +4932

      Skull_Boy 36 минут назад

      Никто не берет рос. игроков не из-за высоких вкусов, а просто из-за того, что наши все ленивые, в России они короли и состав им обеспечен заочно, а за бургом похать надо на тренировках

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