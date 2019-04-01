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    Сиссоко провел матч с «Манчестер Сити» в специальных прорезиненных гетрах

    Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко использовал специальные гетры в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0).

    Гетры изготовлены французской компанией Ranna Sport и называются Ranna Sport R-One Grip. Их отличительная особенность – так называемая шестиугольная конструкция.

    Ranna Sport R-One Grip делают акцент на трех характеристиках – поддержке, стабильности и комфорте. Они предназначены для лучшего сцепления и уменьшения скольжения. Гетры отличаются специальными прорезиненными выступами снаружи в эргономичной форме ноги для наилучшего прилегания к бутсам.

    Ranna Sport R-One обладает следующими характеристиками: корректировка ноги при помощи плоских швов во избежание трения и раздражения кожи; эффект сжимания для лучшей поддержки и оптимального комфорта; эластичная лента на стопе для лучшего контроля и поддержки; регулировка температуры.

    На данный момент Сиссоко является единственным игроком, который использует гетры фирмы Ranna Sport.

    Источник: Footyheadlines

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