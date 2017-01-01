Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?

    Карпин: «В наше время, не было гаджетов, и все бухали. Пусть лучше в них играют, чем валяются в парке под забором»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не видит ничего плохого в зависимости нынешнего поколения футболистов от современных технологий. По его мнению, это лучше, чем употреблять алкоголь.

    – Знаете, на что жалуются сейчас тренеры чаще всего – хоккейные и футбольные, зарубежные и российские? На главную вредную привычку молодых игроков – зависимость от гаджетов и компьютерных игр. В «Ростове» есть такая проблема?

    – Большой проблемы я тут не вижу. Понятно, что на тренировке, на разборе, на обеде, короче, на командных мероприятиях гаджетами пользоваться никто не может. А в свободное время… Давайте так: сейчас, как вы сами сказали, главная проблема – это гаджеты. А раньше, в наше время, не было гаджетов, и все бухали. Что хуже?

    – Любая зависимость – это не очень хорошо.

    – Ну, вот по мне, пускай лучше играет в гаджеты, чем валяется в парке под забором.

    – А если игрок не выспался, потому что сидел в инстаграме, это проблема?

    – Конечно, это плохо и неправильно. Но следить за профессиональным футболистом, включать полицейского, тоже неправильно. Если он не выспался по этой причине и плохо провел тренировку, значит, завтра он не попадает в основной состав. Соответственно, не заработает ни славы, ни денег. Потом он может обидеться, но это уже его проблемы.

    • Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
    • После 22-х туров желто-синие занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на четыре очка.

    Источник: «Нация. Сборная России по здравому смыслу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:22
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4587

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Можно побухивать и не валятся под забором . А гаджеты мозг высушивают похлестче водки и дури вместе взятых .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3293

      Lester84 8 минут назад

      В нынешнее время у футболистов одно другому не мешает. Совмещают и бухло, и гаджеты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +179

      nik_59 18 минут назад

      В наше время играли в футбол и во дворах в основном. И не было не наркоманов не алкоголиков, да и Карпина тоже. Были Численко, Стрельцов, Яшин, Колотов, Папаев и много других футболистов высокого уровня!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5267

      silver29 33 минуты назад

      Да раздражает не само наличие гаджета, а то что человек уткнувшись в него выключается из реальной жизни причем идя по улице не замечая ни прохожих не машин. Кстати наличие этого самого гаджета не прививка от бухла, Карпин походя всех кто крутил на карандаше кассету от магнитофона в алкаши записал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5476

      андрей андреев 35 минут назад

      Валера прав,так и было

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8218

      vladimir-7 1 час назад

      Сейчас у каждого бомжа и телефон, и просроченные продукты, и водка
      в нужном количестве.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5476

      андрей андреев > vladimir-7 36 минут назад

      "и водка
      в нужном количестве."
      Вы забыли написать"палёная")))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Алексей новый 1 час назад

      Вот это сморозил! Целый народ оскорбил. То есть все алкаши и пьяницы были, а сейчас все продвинутые. Ну дебил!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8218

      vladimir-7 > Алексей новый 1 час назад

      По себе Карпуша судил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      Алексей новый 1 час назад

      Вот это сморозил и оскорбил целый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17803

      афоня72 1 час назад

      Хорошо сказал.
      Даже добавить нечего после такого сравнения!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +744

      Romio-xxx 1 час назад

      Все правильно сказал!!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru