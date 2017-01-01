Карпин: «В наше время, не было гаджетов, и все бухали. Пусть лучше в них играют, чем валяются в парке под забором»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не видит ничего плохого в зависимости нынешнего поколения футболистов от современных технологий. По его мнению, это лучше, чем употреблять алкоголь.

– Знаете, на что жалуются сейчас тренеры чаще всего – хоккейные и футбольные, зарубежные и российские? На главную вредную привычку молодых игроков – зависимость от гаджетов и компьютерных игр. В «Ростове» есть такая проблема?

– Большой проблемы я тут не вижу. Понятно, что на тренировке, на разборе, на обеде, короче, на командных мероприятиях гаджетами пользоваться никто не может. А в свободное время… Давайте так: сейчас, как вы сами сказали, главная проблема – это гаджеты. А раньше, в наше время, не было гаджетов, и все бухали. Что хуже?

– Любая зависимость – это не очень хорошо.

– Ну, вот по мне, пускай лучше играет в гаджеты, чем валяется в парке под забором.

– А если игрок не выспался, потому что сидел в инстаграме, это проблема?

– Конечно, это плохо и неправильно. Но следить за профессиональным футболистом, включать полицейского, тоже неправильно. Если он не выспался по этой причине и плохо провел тренировку, значит, завтра он не попадает в основной состав. Соответственно, не заработает ни славы, ни денег. Потом он может обидеться, но это уже его проблемы.