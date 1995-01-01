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    Влашич выиграл шот-челлендж у видеоблогера GoodMax

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич провел шот-челлендж с болельщиком армейцев и видеоблогером Максимом Гудником, более известным как GoodMax.

    Они наносили удары по воротам с разных дистанций и разными способами: по три удара с линии штрафной с правой и с линии штрафной с левой ноги, удары с лета с линии штрафной, удары из-за штрафной площади и пенальти.

    За каждый гол бьющие получали по три балла, за каждый отраженный удар – один балл, за промах или попадание в каркас ворот – ноль баллов. Со счетом 21-11 победил хорватский футболист армейцев.

    • Влашич перешел в ЦСКА на правах годичной аренды из «Эвертона» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за красно-синих 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: YouTube-канал ПФК ЦСКА

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2906

      Агасфер 1 час назад

      Два слова понял...Какой я тупой!

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