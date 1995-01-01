Влашич выиграл шот-челлендж у видеоблогера GoodMax

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич провел шот-челлендж с болельщиком армейцев и видеоблогером Максимом Гудником, более известным как GoodMax.

Они наносили удары по воротам с разных дистанций и разными способами: по три удара с линии штрафной с правой и с линии штрафной с левой ноги, удары с лета с линии штрафной, удары из-за штрафной площади и пенальти.

За каждый гол бьющие получали по три балла, за каждый отраженный удар – один балл, за промах или попадание в каркас ворот – ноль баллов. Со счетом 21-11 победил хорватский футболист армейцев.