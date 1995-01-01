Ребров – о Максименко: «Доигрывать РПЛ придется молодому парню. Это тот шанс, когда нужно брать птицу счастья в свои руки»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что в любой ситуации футболистам нужно работать и верить, чтобы получить свой шанс. Также он поддержал своего одноклубника и коллегу по амплуа Александра Максименко, который на данный момент является основным вратарем москвичей.

Ребров восстанавливается после травмы плеча. Александр Селихов сломал палец в прошлую субботу в матче с ЦСКА (0:2) и выбыл не месяц.

«Доля вратаря, она такая – ждать, терпеть, не сдаваться, работать. В моей карьере было много моментов, когда я долго не выходил на поле. Мне казалось, что на меня уже не рассчитывают. Но я работал, пахал и отдавал всего себя своему делу. Приходил час, и я всегда брал свой шанс. Наверное, поэтому я так долго играю в таком большом клубе. И пройдя через ошибки, травмы, победы, я продолжаю свой путь именно здесь! Я жду, верю, готовлю себя к будущим играм.

Но с возрастом и опытом появилось ещe одно важное дело: помогать молодым ребятам готовить себя к играм, передавать им свой опыт. Когда Александр Максименко только начинал работать с нами в 2015 году, я хорошо помню, как сказал ему: «Сейчас ты третий вратарь, но в любой момент можешь стать первым. Работай и всегда будь готов ухватиться за свой шанс, он обязательно придeт». И вот, через какое-то время Сергей Песьяков сломался, и мы с Максимом работали вдвоeм.

Этот чемпионат Макси начинал основным и я всегда был рядом, так же как и он со мной, когда уже я начал играть (Селя [Александр Селихов] был в лазарете). И вот сейчас, когда уже мы с Селиховым попали в лазарет, скорее всего доигрывать чемпионат придeтся молодому парню. Это тот шанс, когда нужно брать свою птицу счастья в свои руки.

Лично я верю. Верю в то что я восстановлюсь и помогу команде, в каком бы качестве меня не видел тренерский штаб и клуб. Верю, что Селя как можно скорей восстановится от травмы и станет ещe сильней. А ещe верю в то, что наша вратарская команда очень сильная. Не хочу говорить «самая сильная», чтобы не обижать ребят из других команд, они достойны уважения.

Я хорошо помню, как когда-то многие говорили, что у нас слабые вратари. Это длилось два-три года. Но в нас верили тренеры, команда, клуб. И мы стали чемпионами, а команда вратарей внесла большой вклад в общий успех. Я призываю и сейчас: верьте в наших вратарей, в «Спартак», что бы не происходило. Человек на этой позиции должен знать и быть уверен, что в него верят. Всему своe время, результат будет. Промежуточные итоги важны, но главнее всего-общая, глобальная цель. Мы сосредоточены на ней и пашем ради ее исполнения», – написал Ребров в инстаграме.