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    Cadena Ser: игроки «Барселоны» выступили против трансфера Гризманна

    Трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может не состояться, сообщает Cadena Ser.

    По информации источника, против перехода победителя ЧМ-2018 выступают некоторые игроки каталонской команды, имена которых не называются.

    Они считают, что клубу не нужен футболист, который ранее лично отказался от переезда на «Камп Ноу».

    • Прошлым летом Гризманн передумал переходить в «Барселону», несмотря на наличие предварительной договоренности.
    • По окончании сезона его можно купить за 120 миллионов евро.

    Источник: Cadena Ser

    Ведущая испанская радиосеть с точки зрения как старшинства, так и доли аудитории

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +176

      Звезда запаса 16 минут назад

      Как Месси скажет, так и будет.

      0
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      Рейтинг: +7548

      DeStar 24 минуты назад

      Да чего он сдался барсе, игрок несомненно хорошего класса.. но есть не хуже и дешевле и моложе

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