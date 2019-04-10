Cadena Ser: игроки «Барселоны» выступили против трансфера Гризманна

Трансфер французского нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может не состояться, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, против перехода победителя ЧМ-2018 выступают некоторые игроки каталонской команды, имена которых не называются.

Они считают, что клубу не нужен футболист, который ранее лично отказался от переезда на «Камп Ноу».