Le10Sport: Райола назвал «Реалу» три условия трансфера Погба

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, передал «Реалу» список требований для осуществления трансфера своего клиента.

По информации Le10Sport, мадридскому клубу были выдвинуты три условия.

1) Райола хочет получить комиссионные в размере 18 миллионов евро;

2) Погба должен войти в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Реала»;

3) Агент намерен сохранить за собой долю в пять процентов с имиджевых прав француза.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за 26-летнего Погба порядка 145 миллионов евро.