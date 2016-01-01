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    Le10Sport: Райола назвал «Реалу» три условия трансфера Погба

    Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, передал «Реалу» список требований для осуществления трансфера своего клиента.

    По информации Le10Sport, мадридскому клубу были выдвинуты три условия.

    1) Райола хочет получить комиссионные в размере 18 миллионов евро;

    2) Погба должен войти в тройку самых высокооплачиваемых игроков «Реала»;

    3) Агент намерен сохранить за собой долю в пять процентов с имиджевых прав француза.

    Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за 26-летнего Погба порядка 145 миллионов евро.

    Источник: Le10Sport

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии4
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      Рейтинг: +708

      Sedoi_Goblin 21 минуту назад

      А Козлевичу?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67860

      Рубик Докоян 23 минуты назад

      Вот в этом и весь Мино Райола. Клиент клиентом, но про себя любимого в первую очередь. Он и по де Лигту выставит условия с хорошими для себя комиссионными.

      1
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      Рейтинг: +1420

      Чермындыр > Рубик Докоян 17 минут назад

      Ну не будет же он задаром этим всем заниматься

      0
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      Рейтинг: +773

      mig28 24 минуты назад

      мне, тебе, мне...кто вообще играть-то будет?! Райола что ли?!

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