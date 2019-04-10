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    Месси пропустит несколько дней из-за повреждения носа

    Стал известен предварительный диагноз нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, которому разбили нос в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

    Аргентинец пострадал в результате столкновения с Крисом Смоллингом. Капитану каталонской команды потребовалась медицинская помощь, после чего он вернулся на поле.

    Как сообщает AS, у Месси подозрение на трещину носовой перегородки. Из-за этого повреждения футболист пропустит несколько дней.

    Участие форварда в ближайшем матче Примеры с «Уэской» маловероятно, но к ответной игре с «МЮ» он будет готов.

    Источник: AS

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