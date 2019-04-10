Кокорин – о чеках на 396 тысячи: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал счет в заведениях в ночь 8-го октября.

В стриптиз-клубе «Эгоист», около которого футболист участвовал в драке с водителей Виталием Соловчуком, компания потратила 132160 рублей. В кафе «Кофемании», где форвард ударил стулом чиновника Дениса Пака, счет составил 264790 рублей.

«А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!» – сказал уходящим журналистам Кокорин.