Кокорин – о чеках на 396 тысячи: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

Такие новости в целом, и счета в частности обычно раскалывают общество. Большая часть России и за год не сможет получить такую сумму. А расколотое общество, это предвестник Гражданской войны.
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал счет в заведениях в ночь 8-го октября.
В стриптиз-клубе «Эгоист», около которого футболист участвовал в драке с водителей Виталием Соловчуком, компания потратила 132160 рублей. В кафе «Кофемании», где форвард ударил стулом чиновника Дениса Пака, счет составил 264790 рублей.
«А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!» – сказал уходящим журналистам Кокорин.
- По делам о побоях и хулиганстве также проходят полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
- Четверо были заключены под стражу в октябре. Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).