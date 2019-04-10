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    Кокорин – о чеках на 396 тысячи: «А пресса писала, что мы 2,5 миллиона потратили!»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал счет в заведениях в ночь 8-го октября.

    В стриптиз-клубе «Эгоист», около которого футболист участвовал в драке с водителей Виталием Соловчуком, компания потратила 132160 рублей. В кафе «Кофемании», где форвард ударил стулом чиновника Дениса Пака, счет составил 264790 рублей.

    «А пресса писала, что мы два с половиной миллиона потратили!» – сказал уходящим журналистам Кокорин.

    • По делам о побоях и хулиганстве также проходят полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.
    • Четверо были заключены под стражу в октябре. Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Sport24

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2592

      +50/-50 25 минут назад

      Такие новости в целом, и счета в частности обычно раскалывают общество. Большая часть России и за год не сможет получить такую сумму. А расколотое общество, это предвестник Гражданской войны.

      0
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      Рейтинг: +3291

      Lester84 35 минут назад

      Еще бы в свое оправдание сказал, что они пили Макаллан 14-18 летней выдержки)))

      0
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      Рейтинг: +266

      Tyler_Stark > Lester84 27 минут назад

      18 столько не стоит, кажется)

      0
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      Рейтинг: +1369

      TOMSON 56 минут назад

      В Кафе потратить в два раза больше чем в стриптизе! Что можно купить в кофемании на почти 270000? Вот что? Даже если Хеннесси Хо там пить это заново напиться можно. А они туда уже под утро пришли, после стриптиза блин, где тоже не на сухую сидели..

      2
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      Рейтинг: +891

      Dimka_Foxy > TOMSON 46 минут назад

      Там рюмка хеннеси хо 1000 рублей стоит, по рюмашке выпили, вот уже десятки нету, а сколько таких рюмашек , плюс закусь элитная

      0
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      Рейтинг: +266

      Tyler_Stark 57 минут назад

      Интересно, чего можно назаказывать в кофемании

      2
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      Рейтинг: +30385

      Полная Канистра 1 час назад

      да какая разница вам что пишут 400 что 2.5 милл . прогудеть за вечер вам это раз плюнуть

      1
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      Рейтинг: +559

      kupryaev > Полная Канистра 23 минуты назад

      такая же как 400 гр пива в 6 литровой канистре и полная....

      0
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      Рейтинг: +627

      Валерий1965 1 час назад

      Да свои потратили.... Разве имеют право?))))

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      Рейтинг: +731

      LOKOfanatik19 > Валерий1965 1 час назад

      Не понял вопроса, но думаю ты хотел сказать, Что заработали и имеют право потратить. Здесь полностью согласен, хоть что покупают и тратят как хотят, но чтоб жили по закону.

      1
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      Рейтинг: +30385

      Полная Канистра > Валерий1965 56 минут назад

      грамотность ваша прямо зашкаливает вы сами хоть поняли что написали тут 2 понятия " свои потратили" и " разве имеют право?" что из них????????? да уж а ещё адвокат

      2
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      Рейтинг: +291

      Vratarь > Валерий1965 44 минуты назад

      Они, поди, и на адвоката свои тратят? А чё, имеют право!

      0
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      Рейтинг: +1501

      Dellleone > Vratarь 35 минут назад

      Надеюсь не на Ваоерия, а то шансов мало у них, если он их адвокат.

      0
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      Рейтинг: +1501

      Dellleone 1 час назад

      Buratino era stuppido )

      Надо же деревянный читать умеет прессу.... а я думал "это строение лица такое " глупое у него...
      264 790 р в КАФЕ, компания из человек 15 там у них была вроде... это по 17 652 р на человека... завтрак...

      1
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      Рейтинг: +199

      илья 009 1 час назад

      Они конечно мудаки полные...это факт. Но за драку 6 меяцев в сизо...это Тупизм.

      3
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      Рейтинг: +605

      JTherry 1 час назад

      Кокорин с Мамаевым сэкономили на девушках с низкой социальной ответственностью... вместо 2,5 лимонов всего на 397 тысяч гульнули))

      1
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      Рейтинг: +33660

      Project Бабангида 1 час назад

      помню в Монте-Карло круче было

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