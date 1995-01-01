Свидетель – о деле Кокорина и Мамаева: «Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг»

Адвокат Стукалова?? Они бы ещё Стулова себе взяли)
Андрей Андрацкий, бариста «Кофемании» и свидетель по делу по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, на суде объяснил расхождения в показаниях, которые дал в октябре 2018 года.
– Какие показания признаете? – вопрос от адвоката Стукаловой.
– Я говорил одно и то же разными словами.
– Что правда? Вы видели, как Александр Кокорин ударил стулом? Или нет?
– Момент, как стул прилетел, я видел. Что было за секунду и после этого, возможно, нет.
– Какие были более правдивые показания – сейчас или в показаниях следователю?
– Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода.
– Вы видели удар или нет?
– Отвечу четко. У меня сейчас сливается в памяти то, что я видел в реальности, и то, что я видел на видео.
– Вы стоите на учете в психо-неврологическом диспансере?
После этого вопроса прокурор протестует, называет это оскорблением. Судья снимает вопрос.
– На вас оказывалось давление? – вопрос судьи.
– Нет, никто не оказывал. Мне сказали, что мне нужно прийти и дать показания перед защитой.
– Чем объясняются ваши противоречия?
– Тем, что прошло много времени...
– Но вот тут ваши показания, 8 октября, свежак... Чем вы объясните расхождения?
– Мне это что, нужно?! Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг. Мне вообще пофиг! А тут мне через полгода пытаются напомнить, что происходило.
- В октябре 2018 футболисты «Зенита» и «Краснодара» вместе с Кокориным-младшим и их другом Александром Протасовицким были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).