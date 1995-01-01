Свидетель – о деле Кокорина и Мамаева: «Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг»

Андрей Андрацкий, бариста «Кофемании» и свидетель по делу по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, на суде объяснил расхождения в показаниях, которые дал в октябре 2018 года.

– Какие показания признаете? – вопрос от адвоката Стукаловой.

– Я говорил одно и то же разными словами.

– Что правда? Вы видели, как Александр Кокорин ударил стулом? Или нет?

– Момент, как стул прилетел, я видел. Что было за секунду и после этого, возможно, нет.

– Какие были более правдивые показания – сейчас или в показаниях следователю?

– Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода.

– Вы видели удар или нет?

– Отвечу четко. У меня сейчас сливается в памяти то, что я видел в реальности, и то, что я видел на видео.

– Вы стоите на учете в психо-неврологическом диспансере?

После этого вопроса прокурор протестует, называет это оскорблением. Судья снимает вопрос.

– На вас оказывалось давление? – вопрос судьи.

– Нет, никто не оказывал. Мне сказали, что мне нужно прийти и дать показания перед защитой.

– Чем объясняются ваши противоречия?

– Тем, что прошло много времени...

– Но вот тут ваши показания, 8 октября, свежак... Чем вы объясните расхождения?

– Мне это что, нужно?! Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг. Мне вообще пофиг! А тут мне через полгода пытаются напомнить, что происходило.