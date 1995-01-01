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    Свидетель – о деле Кокорина и Мамаева: «Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг»

    Андрей Андрацкий, бариста «Кофемании» и свидетель по делу по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева, на суде объяснил расхождения в показаниях, которые дал в октябре 2018 года.

    – Какие показания признаете? – вопрос от адвоката Стукаловой.

    – Я говорил одно и то же разными словами.

    – Что правда? Вы видели, как Александр Кокорин ударил стулом? Или нет?

    – Момент, как стул прилетел, я видел. Что было за секунду и после этого, возможно, нет.

    – Какие были более правдивые показания – сейчас или в показаниях следователю?

    – Возможно, сейчас они могут быть частично неверными, потому что прошло полгода.

    – Вы видели удар или нет?

    – Отвечу четко. У меня сейчас сливается в памяти то, что я видел в реальности, и то, что я видел на видео.

    – Вы стоите на учете в психо-неврологическом диспансере?

    После этого вопроса прокурор протестует, называет это оскорблением. Судья снимает вопрос.

    – На вас оказывалось давление? – вопрос судьи.

    – Нет, никто не оказывал. Мне сказали, что мне нужно прийти и дать показания перед защитой.

    – Чем объясняются ваши противоречия?

    – Тем, что прошло много времени...

    – Но вот тут ваши показания, 8 октября, свежак... Чем вы объясните расхождения?

    – Мне это что, нужно?! Мне пофигу, как это закончится. Я это забыл нафиг. Мне вообще пофиг! А тут мне через полгода пытаются напомнить, что происходило.

    • В октябре 2018 футболисты «Зенита» и «Краснодара» вместе с Кокориным-младшим и их другом Александром Протасовицким были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +290

      Vratarь 56 секунд назад

      Адвокат Стукалова?? Они бы ещё Стулова себе взяли)

      0
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      Рейтинг: +3138

      александр п 5 минут назад

      Лжесвидетельство,это не пофиг,оно и выявляется на перекрёстных допросах.

      0
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      Рейтинг: +30371

      Полная Канистра 6 минут назад

      молодец пацан пофиг значит нафиг и не парьте меня с этой мутью Стаканова во всей красе хотела его спровоцировать эта пробка из пенопласта которая объявила про пол страны за них а вот и нет

      1
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      Рейтинг: +17766

      афоня72 7 минут назад

      Да правильно сказал хоть и своими словами.
      Меня спроси что было неделю назад, я нахрен пошлю, а тут пол года..сколько воды утекло"!

      2
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      Рейтинг: +2871

      Агасфер 12 минут назад

      Мне Кокорин-пофиг,
      а Мамаев-нафиг,
      я в напитках профи,
      недолив мой трафик.

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      Рейтинг: +487

      Genz 41 минуту назад

      Сведетельку яичко подрезать

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      Рейтинг: +170

      Киркинитидец 42 минуты назад

      пофиг- нафиг... бармен в центре Москвы!!! интелктище! куда мы катимся?такие же и посетители-кокомамаи...

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