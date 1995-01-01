Сульшер: «Я играл с Пике. То ли я настолько молод, то ли Жерар настолько стар»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар-Сульшер накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов вспомнил о совместных выступлениях за «МЮ» вместе с нынешним защитником каталонцев Жераром Пике.

Испанец и норвежец вместе играли в «Юнайтед» в период с 2004-го по 2006 год.

«Жерар… Я играл с ним. На самом деле мы играли вместе в финале резервных команд на «Олд Траффорд»: я забил гол, Жерар тоже. Мы выиграли у «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Наш тренер Киран МакКенна [нынешний помощник Сульшера] играл в той встрече.

Так что, я не знаю, о чем это вам скажет – о том, насколько я молод, или о том, насколько стар Жерар (смеется).

Просто я счастлив видеть, какого прогресса он добился в своей карьере и как много титулов выиграл. Будет приятно встретиться с ним снова», – сказал Сульшер.