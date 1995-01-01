Мамаев – свидетелю: «Вы за последний год наркотики употребляли? Готовы сдать анализы?»

Судья питарка
Сегодня, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
8 октября 2018 года все четверо посетили кафе столичное «Кофемания», где ввязались в драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком. Сотрудник данного заведения Андрей Андрацкин ранее дал показания по поводу произошедшего. После того, как он закончил, Мамаев задал ему несколько вопросов.
– Вы за последний год наркотики употребляли?
– Никаких абсолютно.
– Готовы сдать анализы?
– Абсолютно.
– Вы меня помните?
– Если честно, менее приметный, несмотря на ваши татуировки.
– Мы говорим не о внешние данные. Вы меня помните в тот момент? Получается, вы меня не видели? Не смогли визуализировать?
– Именно то, какие действия вы совершали, я не могу сказать.
– Вы слышали, что люди в нашей компании имели какой-то сговор, чтобы кого-то избить?
– Нет, я не слышал.
– В момент совершения действий вы видели где я находился в конфликте?
– Просто люди стоят, находятся.
– То есть я прямо стоял в конфликте?
– Когда вы такие вопросы задаете, я начинают путаться.
– То есть я просто стоял в компании? Все, у меня вопросов больше нет.
- 11 октября 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).