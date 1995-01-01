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    Мамаев – свидетелю: «Вы за последний год наркотики употребляли? Готовы сдать анализы?»

    Сегодня, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    8 октября 2018 года все четверо посетили кафе столичное «Кофемания», где ввязались в драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком. Сотрудник данного заведения Андрей Андрацкин ранее дал показания по поводу произошедшего. После того, как он закончил, Мамаев задал ему несколько вопросов.

    – Вы за последний год наркотики употребляли?

    – Никаких абсолютно.

    – Готовы сдать анализы?

    – Абсолютно.

    – Вы меня помните?

    – Если честно, менее приметный, несмотря на ваши татуировки.

    – Мы говорим не о внешние данные. Вы меня помните в тот момент? Получается, вы меня не видели? Не смогли визуализировать?

    – Именно то, какие действия вы совершали, я не могу сказать.

    – Вы слышали, что люди в нашей компании имели какой-то сговор, чтобы кого-то избить?

    – Нет, я не слышал.

    – В момент совершения действий вы видели где я находился в конфликте?

    – Просто люди стоят, находятся.

    – То есть я прямо стоял в конфликте?

    – Когда вы такие вопросы задаете, я начинают путаться.

    – То есть я просто стоял в компании? Все, у меня вопросов больше нет.

    • 11 октября 2018 года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство».
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +487

      Genz 10 минут назад

      Судья питарка

      0
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      Рейтинг: +896

      kvm 48 минут назад

      "В момент совершения действий вы видели где я находился в конфликте?" - переведите на русский с блатной фени

      0
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      Рейтинг: +2857

      Агасфер 54 минуты назад

      "Сукин сын Дантес,великосветский шкода,кем были твои родители до 1917 года?"

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      Рейтинг: +4848

      mihail200606 57 минут назад

      Корявые вопросы.. И свидетель какой корявый тоже..

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      Рейтинг: +67671

      Рубик Докоян 1 час назад

      Мамаев профессионально грамотно задаёт вопросы свидетелю, чем адвокаты-митрофанушки.

      1
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      Рейтинг: +2857

      Агасфер > Рубик Докоян 53 минуты назад

      Так его более грамотные сокамерники почти 9 месяцев учат уму-разуму! Пора и родить...

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      Рейтинг: +1346

      giluxa1963 > Рубик Докоян 52 минуты назад

      у адвокатов другая задача как можно дольше тянуть эту волынку -чем дольше они сидят тем больше капает денежков на их счет

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      Рейтинг: +67671

      Рубик Докоян > Агасфер 51 минуту назад

      Не знаю кто у него в сокамерниках, сейчас, а раньше такие же первоходы были.. Но спрашивает грамотно как хороший адвокат.

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      Рейтинг: +67671

      Рубик Докоян > giluxa1963 45 минут назад

      Сейчас банкует судья по всем вопросам. За сколько захочет провести заседаний это дело за столько и проведёт. А работа адвокатов как раз в судебном заседании, это задавать подобные вопросы свидетелям обвинения, уточняя у них действия своего доверителя в этом злополучном кафе. Предоставлять суду свидетелей защиты, предварительно поработав с ними. То, что они вчера плели как и сами адвокаты это бред.

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