Мамаев – свидетелю: «Вы за последний год наркотики употребляли? Готовы сдать анализы?»

Сегодня, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

8 октября 2018 года все четверо посетили кафе столичное «Кофемания», где ввязались в драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком. Сотрудник данного заведения Андрей Андрацкин ранее дал показания по поводу произошедшего. После того, как он закончил, Мамаев задал ему несколько вопросов.

– Вы за последний год наркотики употребляли?

– Никаких абсолютно.

– Готовы сдать анализы?

– Абсолютно.

– Вы меня помните?

– Если честно, менее приметный, несмотря на ваши татуировки.

– Мы говорим не о внешние данные. Вы меня помните в тот момент? Получается, вы меня не видели? Не смогли визуализировать?

– Именно то, какие действия вы совершали, я не могу сказать.

– Вы слышали, что люди в нашей компании имели какой-то сговор, чтобы кого-то избить?

– Нет, я не слышал.

– В момент совершения действий вы видели где я находился в конфликте?

– Просто люди стоят, находятся.

– То есть я прямо стоял в конфликте?

– Когда вы такие вопросы задаете, я начинают путаться.

– То есть я просто стоял в компании? Все, у меня вопросов больше нет.