Сотрудник кафе – о Кокорине и Мамаеве: «Либо они по жизни неадекватные, либо просто были пьяные»

Как надоела эта тема (((( были не были пьяны, удар стулом и избиение толпой лежащего на видео четко зафиксированы и нечего там додумывать кто кому чего сказал. У Пака что был нож в руке, нунчаки или бейсбольная бита ? а может водитель на них с монтировкой набросился ? Да нет же, это спортсмены-гопники избивали людей,все квалифицируется как тяжкое причинение вреда здоровью, при том в составе группы.
В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.
Сотрудник кафе «Кофемания» Андрей Андрацкин рассказал, с чего начался конфликт между футболистами и их компанией и директором департамента Минпромторга Денисом Паком.
«Понедельник, утро, все как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.
Я работаю за барной стойкой – это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не все слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил – я не знаю, в какой это форме было.
В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные», – сказал Андрацкин.
- В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
- Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).