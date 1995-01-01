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    Сотрудник кафе – о Кокорине и Мамаеве: «Либо они по жизни неадекватные, либо просто были пьяные»

    В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Сотрудник кафе «Кофемания» Андрей Андрацкин рассказал, с чего начался конфликт между футболистами и их компанией и директором департамента Минпромторга Денисом Паком.

    «Понедельник, утро, все как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.

    Я работаю за барной стойкой – это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не все слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил – я не знаю, в какой это форме было.

    В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные», – сказал Андрацкин.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:36
    Комментарии23
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      Рейтинг: +5235

      silver29 2 минуты назад

      Как надоела эта тема (((( были не были пьяны, удар стулом и избиение толпой лежащего на видео четко зафиксированы и нечего там додумывать кто кому чего сказал. У Пака что был нож в руке, нунчаки или бейсбольная бита ? а может водитель на них с монтировкой набросился ? Да нет же, это спортсмены-гопники избивали людей,все квалифицируется как тяжкое причинение вреда здоровью, при том в составе группы.

      0
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      Рейтинг: +608

      Валерий1965 26 минут назад

      И вновь задам простой вопрос.... Почему нет видио, а приводится, в качестве доказательства (не понятно чего кстати) субъективное мнение человека который возможно что-то видел или слышал..... Не будет честного судебного рассмотрения....

      1
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      Рейтинг: +1492

      Dellleone > Валерий1965 19 минут назад

      А где вы были когла по всем каналам и интернетам крутили видел как кокоша бьёт стулом по лицу ? Видео есть.

      2
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      Рейтинг: +11

      УхоВанГога 40 минут назад

      Тут не надо быть следователем что бы понять суть дела,были тупо пьяные в неадеквате,никаких намеренных действий они не хотели совершать,просто на расслабоне нашизили,ну 15 суток и штраф от 3 до 10 тыщ,ничего серьёзного по сути

      0
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      Рейтинг: +872

      ALEX ML 47 минут назад

      И то и другое, плюс по ним жёлтая справка давно плачет

      3
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      Рейтинг: +1270

      BANNIKOV1970 1 час назад

      Я мог не все слышать и видеть,Пак сделал замечание или попросил – я не знаю.А может ты совсем ничего не видел и не слышал?

      -1
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      Рейтинг: +446

      Фанат Рубина 1 час назад

      так вы посмотрите на кокорина он реально на дурака похож. а когда пьяный так вообще уе***..

      1
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      Рейтинг: +3116

      александр п 1 час назад

      Время есть на видео,и это было в 7 утра.Возникает вопрос почему бармен врёт и почему сотрудники кафе отказались предоставить копию видео защите да же за 5 млн рублей.

      0
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      Рейтинг: +5550

      ufos73 > александр п 53 минуты назад

      Купить пытались не копию а все затереть, и не защита а друзья, это называется уничтожением улик, и это то же уголовщина...

      0
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      Рейтинг: +3116

      александр п > ufos73 46 минут назад

      Во первых всё затереть не возможно,как ты убедишься ,что кто то за сутки не снял копию,да и обычно запись передаётся на удалённый сервер.во вторых какой смысл всё затирать ,когда есть куча свидетелей.Видео полностью оправдывает Кокорина,именно поэтому его не приобщили к делу и не передали защите.

      0
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      Рейтинг: +5550

      ufos73 > александр п 37 минут назад

      Очень легко, и не за сутки а через пару часов они пришли. Видео с камер записывается на жесткие диски, и стереть их проще простого, где бы они там не хранились.

      0
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      Рейтинг: +109

      Бенедиктус > александр п 27 минут назад

      а можно ссылку на видео, где видно что было 7 утра?

      0
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      Рейтинг: +3116

      александр п > ufos73 22 минуты назад

      Стереть то можно ,только не слышал что они просили стереть или продать им жёсткие диски .Они именно видео просили продать,а это делается копированием на флэшку.

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      Рейтинг: +3116

      александр п > Бенедиктус 19 минут назад

      Первые дни сообщалось про 7 утра,что лично у меня сразу вызвало большие вопросы.А ссылки запроси у следствия ,у них все видео должны храниться.

      0
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      Рейтинг: +1492

      Dellleone > александр п 14 минут назад

      В первые дни говорили про 8 с чем то утра...
      И со стороны кокоши ребята приехали через пару часов с предложением купить жёсткий диск. Что то вы себе понавыдумывали и выгораживаете этих уродов, посмотрел бы я на вас если бы на месте Пака оказались вы, как бы вы потом запели.

      0
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      Рейтинг: +2857

      Агасфер 1 час назад

      И то,и другое. Но даже здесь проскальзывает изумительное свойство моего народа-прощать пьяных.Ну убил,мол,пьяный был,ничего не понимал! А в УК РФ преступление(правонарушение),совершённое в состоянии опьянения-отягчающее обстоятельство! Запомните,кокоринолюбы :Отяг-ча-ю-щее обсто-я-тель-с-тво!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      УхоВанГога > Агасфер 30 минут назад

      Алкогольное опьянение уже не считается отягчяющим обстоятельством по УК РФ чтоб ты знал)

      1
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      Рейтинг: +1346

      giluxa1963 1 час назад

      бармена не проплатили -ошибочка вышла

      0
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      Рейтинг: +487

      Genz 1 час назад

      В утра уже пьяные и бабы садятся на колени, и в кафе ломились с минторгв, стадионов. И это в 8 утра. Где такие кафе? На луне..

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      Рейтинг: +2857

      Агасфер > Genz 1 час назад

      Тогда это ты-на луне.А у нас в стране куча как круглосуточных,так и работающих с семи утра.Не знал???

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