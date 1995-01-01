Сотрудник кафе – о Кокорине и Мамаеве: «Либо они по жизни неадекватные, либо просто были пьяные»

В среду, 10 апреля, в Пресненском суде Москвы продолжается заседание по существу по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

Сотрудник кафе «Кофемания» Андрей Андрацкин рассказал, с чего начался конфликт между футболистами и их компанией и директором департамента Минпромторга Денисом Паком.

«Понедельник, утро, все как всегда. В 8 или 9 утра группами по два-три человека заходила компания, заняла большой стол в углу. Их было порядка 15 человек. Женщины среди них были. Заказали еду, напитки. Начали шуметь. С ними были девушки, они там с ними целовались, садились на них. Что-то кричали, ходили.

Я работаю за барной стойкой – это в метрах 10-15 от места, где они сидели. Я мог не все слышать и видеть. Знаю, что кто-то из персонала просил их быть потише, но просьба была проигнорирована. Насколько я понимаю, Пак сделал замечание или попросил – я не знаю, в какой это форме было.

В каком состоянии они были? Либо они по жизни неадекватные, либо они просто были пьяные», – сказал Андрацкин.