Моуринью: «МЮ» в этом сезоне победил «Ювентус» и «ПСЖ». Почему бы ему не сделать это с «Барселоной»?»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Барселоной» заявил, что манкунианцы вполне могут рассчитывать на победу.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне смог победить «Ювентус» и «ПСЖ». Почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»?

Но каталонцы будут знать об этом и с уважением отнесутся к «МЮ» и «Олд Траффорд». А Месси захочет оставить свой след на этом легендарном стадионе», – сказал Моуринью.