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    Моуринью: «МЮ» в этом сезоне победил «Ювентус» и «ПСЖ». Почему бы ему не сделать это с «Барселоной»?»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Барселоной» заявил, что манкунианцы вполне могут рассчитывать на победу.

    «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне смог победить «Ювентус» и «ПСЖ». Почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»?

    Но каталонцы будут знать об этом и с уважением отнесутся к «МЮ» и «Олд Траффорд». А Месси захочет оставить свой след на этом легендарном стадионе», – сказал Моуринью.

    • Игра «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • В восьми последних матчах «МЮ» лишь однажды победил каталонскую команду.

    Источник: RT

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    Сегодня, 16:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +470

      Юрэс 1 час назад

      Почему, почему----- ДА ПО КАЧАНУ !!!!!!!!

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