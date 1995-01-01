Моуринью: «МЮ» в этом сезоне победил «Ювентус» и «ПСЖ». Почему бы ему не сделать это с «Барселоной»?»

Почему, почему----- ДА ПО КАЧАНУ !!!!!!!!
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Барселоной» заявил, что манкунианцы вполне могут рассчитывать на победу.
«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне смог победить «Ювентус» и «ПСЖ». Почему бы ему не сделать то же самое с «Барселоной»?
Но каталонцы будут знать об этом и с уважением отнесутся к «МЮ» и «Олд Траффорд». А Месси захочет оставить свой след на этом легендарном стадионе», – сказал Моуринью.
- Игра «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится сегодня, 10 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
- В восьми последних матчах «МЮ» лишь однажды победил каталонскую команду.