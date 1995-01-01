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    Нурмагомедов: «Пригласить Роналду в Дагестан? Не хотел бы нести ответственность за его жизнь»

    Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался, что не думал над приглашением в Дагестан нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Спортсмены познакомились в феврале прошлого года. Тогда бывший клуб Роналду «Реал» пригласил Нурмагомедова на матч Примеры с «Реалом Сосьедад» (5:2). Россиянин и португалец после игры обменялись подарками.

    «С Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча. Хотелось бы пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь (смеется).

    Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он – самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так – в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить», – сказал Нурмагомедов.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом прошлого года за 117 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за туринцев 36 встреч, забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1492

      Dellleone 22 минуты назад

      Звучит не заманчиво

      0
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      Рейтинг: +2857

      Агасфер 51 минуту назад

      Кавказское гостеприимство :Каждый норовит оторвать кусочек знаменитого гостя.

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      Рейтинг: +4848

      mihail200606 59 минут назад

      Странное приглашение...

      0
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      Рейтинг: +1513

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Иди к себе в горы

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