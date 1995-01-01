Нурмагомедов: «Пригласить Роналду в Дагестан? Не хотел бы нести ответственность за его жизнь»

Звучит не заманчиво
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов признался, что не думал над приглашением в Дагестан нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Спортсмены познакомились в феврале прошлого года. Тогда бывший клуб Роналду «Реал» пригласил Нурмагомедова на матч Примеры с «Реалом Сосьедад» (5:2). Россиянин и португалец после игры обменялись подарками.
«С Криштиану Роналду мы переписываемся, общаемся после каждого его матча. Хотелось бы пригласить его в Дагестан? Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь (смеется).
Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он – самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так – в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить», – сказал Нурмагомедов.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом прошлого года за 117 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард провел за туринцев 36 встреч, забил 24 мяча и сделал 12 голевых передач.