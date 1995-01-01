Гинер: «Роналду – не лучший в мире. Лучший не переходит из «Реала» в «Ювентус», не меняет «Мерседес» на «Ладу»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. По его мнению, лучший игрок на планете не променял бы «Реал» на туринский клуб.

«Роналду – не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек, не в обиду нашей «Ладе», с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе».

«Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

Они сейчас сделают команду, которая будет не хуже «Реала»? Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1»: мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две.

Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти», – сказал Гинер.