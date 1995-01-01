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    Гинер: «Роналду – не лучший в мире. Лучший не переходит из «Реала» в «Ювентус», не меняет «Мерседес» на «Ладу»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. По его мнению, лучший игрок на планете не променял бы «Реал» на туринский клуб.

    «Роналду – не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек, не в обиду нашей «Ладе», с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе».

    «Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.

    Они сейчас сделают команду, которая будет не хуже «Реала»? Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1»: мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две.

    Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти», – сказал Гинер.

    • Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом прошлого года за 117 миллионов евро.
    • За мадридцев 34-летний игрок выступал с 2009 года четыре раза выиграл с ними Лигу чемпионов.

    Источник: Автомобили.ru

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    Комментарии32
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      Рейтинг: +29

      Фантомас 67 5 минут назад

      Наверное, если бы он стал "конём", но ездил на осле, вот тогда он был бы лучшим. Тут, как говориться, комментарии излишни.

      0
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      Рейтинг: +33551

      Project Бабангида 6 минут назад

      помню когда был в детском саду примерно так же рассуждал )

      кстати марадоне было не западло в своё время из барсы в неаполь перейти, и выиграть с ним то что до этого нико не мог сделать.

      0
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      Рейтинг: +8693

      slavutiq70 10 минут назад

      Вот он как раз принял новый вызов,,,,и одно дело выигрывать ЛЧ с Барсой или Реалом,,,и совсем другой коленкор выиграть с Ювентусом и если это произойдёт,,,,то он ещё раз докажет что мега звезда,,,

      0
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      Рейтинг: -4589

      пьяныйхоровод 14 минут назад

      Между лучшим и одним из лучших разница не так велика . После возвращения Зидана возможно ситуация в Реале улучшится , а в последнее время если и сравнивать "сливочных" с Мерседесом , то с очень старым и заюзанным (у которого всё время что-то отваливается ).

      1
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      Рейтинг: +1103

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 минут назад

      С такой политикой Гинера российские футболисты не развиваются , а деградируют от больших денег.

      2
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      Рейтинг: +592

      Sviro 15 минут назад

      Блин, наши "руководители" даже не стесняются глупость говорить..... Сравнил жопу с пальцем. Машины - это машины, а человек - это человек, со своими целями, понятиями и амбициями!!! Может Роналду хочет доказать, что он настолько лучший игрок, что может своей игрой вывести команду в топ мира! Но нашим тупарям это не понять.

      3
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      Рейтинг: +1694

      diadushka 19 минут назад

      у него, наверно, мозг был в пальце............

      2
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      Рейтинг: +177

      nik_59 20 минут назад

      Да уж, умник. Начитался!

      2
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      Рейтинг: +348

      Дима Цэ 23 минуты назад

      Что ж , тебе удалось обогнать Мерседес на Велосипеде дважды))

      2
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      Рейтинг: +360

      SaveAS 27 минут назад

      Забавно конечно Гинер выразился, а не чего, что Ювентус 5-е место в рейтинге УЕФА и с 2012-2019 год чемпион ИТАЛИИ....И что Реал сразу поплыл после ухода Рональду. Если ЮВЕНТУС это "ЛАДА", то ЦСКА, СПАРТАК, ЗЕНИТ, что ?

      2
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      Рейтинг: +1694

      diadushka > SaveAS 21 минуту назад

      .......крышка от бензобака, свеча и прикуриватель)

      1
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      Рейтинг: -201

      SuperPAV9 > SaveAS 21 минуту назад

      Зенит уж лучше блювентуса

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      Рейтинг: +1694

      diadushka > SuperPAV9 17 минут назад

      ........и Вильярреала тоже?!!!

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      Рейтинг: +1103

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > SaveAS 13 минут назад

      "Инвалидка".

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