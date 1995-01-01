Гинер: «Роналду – не лучший в мире. Лучший не переходит из «Реала» в «Ювентус», не меняет «Мерседес» на «Ладу»

Наверное, если бы он стал "конём", но ездил на осле, вот тогда он был бы лучшим. Тут, как говориться, комментарии излишни.
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что не считает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире. По его мнению, лучший игрок на планете не променял бы «Реал» на туринский клуб.
«Роналду – не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из «Реала» в «Ювентус». Не пересаживается человек, не в обиду нашей «Ладе», с «Мерседеса» на «Ладу» и не говорит: я же лучший в мире, я на «Ладе».
«Ювентус» – это «Ювентус», «Реал» – это «Реал», при том, что я с большим уважением отношусь к семье Аньелли.
Они сейчас сделают команду, которая будет не хуже «Реала»? Не будет. Она может обыграть «Реал» в какой-то игре, но лучше не будет. Это как в «Формуле-1»: мы смотрим на количество побед у «Мерседеса» или «Феррари» – их всегда много, а у «Ред Булла», к примеру, две.
Если вы вспомните, сколько раз «Реал Мадрид» выиграл Лигу чемпионов, вы поймете, что «Ювентусу» нужно еще лет двести расти», – сказал Гинер.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» летом прошлого года за 117 миллионов евро.
- За мадридцев 34-летний игрок выступал с 2009 года четыре раза выиграл с ними Лигу чемпионов.