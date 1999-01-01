Сарри: «100 миллионов – слишком дешевая цена за Азара»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что полузащитник команды Эден Азар стоит дороже 100 миллионов фунтов стерлингов. Специалист отметил, что лондонцам будет непросто удержать бельгийца.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист согласовал условия контракта с «Реалом» и собирается перейти в мадридский клуб этом летом. По информации СМИ, сумма сделки может составить 100 миллионов фунтов.

«100 миллионов фунтов стерлингов – слишком дешево, на этом рынке это очень дешево. Думаю, мы видели все цены в последнее трансферное окно. Поэтому, я считаю, что заменить Азара другим игроком на самом деле очень сложно.

Я не могу ничего сделать, чтобы сохранить его, потому что клуб согласен со мной. Но если Эден хочет получить еще один опыт, я думаю, его очень трудно удержать.

Мы попытаемся убедить его, что стараемся совершенствоваться, стать одной из лучших команд в Англии и, как следствие, в Европе. Но я думаю, что должен уважать его решение», – сказал Сарри.