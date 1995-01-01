РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» с 16:30 на 14:00 из-за финала Кубка Гагарина

Всё правильно!
РПЛ изменила время начала матча 23-го тура между ЦСКА и «Оренбургом».
Вместо ранее запланированных 16:30 игра начнется в 14:00 по московскому времени.
«По просьбе ПФК ЦСКА и болельщиков, в связи с выходом ХК ЦСКА в финал Кубка Гагарина и совпадением начала матчей РПЛ и КХЛ, руководство Премьер-лиги приняло решение изменить время начала матча 23-го тура ПФК ЦСКА – «Оренбург», – говорится в сообщении РПЛ.
- Встреча ЦСКА – «Оренбург» состоится в субботу, 13 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
- После 22-х туров армейцы занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. Оренбуржцы располагаются на 10-й строчке.