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    РПЛ перенесла матч ЦСКА – «Оренбург» с 16:30 на 14:00 из-за финала Кубка Гагарина

    РПЛ изменила время начала матча 23-го тура между ЦСКА и «Оренбургом».

    Вместо ранее запланированных 16:30 игра начнется в 14:00 по московскому времени.

    «По просьбе ПФК ЦСКА и болельщиков, в связи с выходом ХК ЦСКА в финал Кубка Гагарина и совпадением начала матчей РПЛ и КХЛ, руководство Премьер-лиги приняло решение изменить время начала матча 23-го тура ПФК ЦСКА – «Оренбург», – говорится в сообщении РПЛ.

    • Встреча ЦСКА – «Оренбург» состоится в субботу, 13 апреля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
    • После 22-х туров армейцы занимают третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков. Оренбуржцы располагаются на 10-й строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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