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    The Mirror: Рэшфорд требует увеличения зарплаты до показателей Руни

    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

    21-летний форвард требует у клуба контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю. Столько же получал бывший капитан клуба – Уэйн Руни и считался самым высокооплачиваемым игроком команды.

    Клуб хочет продлить соглашение на пять лет до 2024 года.

    • Руни покинул «МЮ» в 2017 году.
    • В сезоне-2018/19 Рэшфорд в 39 матчах забил 13 голов и сделал девять ассистов.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2590

      momwig_ 19 минут назад

      Это "вжжжж" неспроста...© Как пить дать кто-то со стороны что-то ему уже проедложил.

      0
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      Рейтинг: +2091

      САДЫЧОК 1 час назад

      Рэшфорду очень далеко до Руни ...Пока это только перспективный игрок и не более того !

      2
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      Рейтинг: +1454

      ivan-football-fan 1 час назад

      Товарисч Сульшер, добро пожаловать во взрослый футбол!
      Это вам не на окраине Европы тряпичный мяч на льду гонять)))
      А Вы на самом деле полагали, что Моуриньо тут ни за что бился и просто так "мильёны" получал?)))
      Погодите...вот скоро и у вас начнётся забастовка игроков, а потом Погба и Де Хеа уйдут на другог уровня бабло в другие команды... А Рэшфорд станет новым "бунтарём" и "примадонной")))
      Вы СЕЙЧАС на 6-м месте... ЧТО БУДЕТ ПОТОМ?

      1
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      Рейтинг: +3000

      александр п > ivan-football-fan 1 час назад

      Вопросы контрактов не Сульшер решает.Доходы АПЛ попёрли в гору,игроки резонно хотят свой кусочек от пирога.

      0
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      Рейтинг: +10076

      bset 1 час назад

      Повысьте ему зарплату до показателей Зидана в Ювентусе. Думаю, тогда вообще копейки платили футболистам)

      1
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      Рейтинг: +1454

      ivan-football-fan > bset 1 час назад

      Тогда уж - до уровня лучших игроков сборной СССР 50-х/60-х (лучшей в нашей истории команды страны)...АЖ ДО 500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!++

      1
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      Рейтинг: +3000

      александр п > ivan-football-fan 1 час назад

      Лучшая в истории команда была при Лобановском имхо.

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