«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.

21-летний форвард требует у клуба контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю. Столько же получал бывший капитан клуба – Уэйн Руни и считался самым высокооплачиваемым игроком команды.

Клуб хочет продлить соглашение на пять лет до 2024 года.