Это "вжжжж" неспроста...© Как пить дать кто-то со стороны что-то ему уже проедложил.
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с Маркусом Рэшфордом о продлении контракта.
21-летний форвард требует у клуба контракт с зарплатой 350 тысяч евро в неделю. Столько же получал бывший капитан клуба – Уэйн Руни и считался самым высокооплачиваемым игроком команды.
Клуб хочет продлить соглашение на пять лет до 2024 года.
- Руни покинул «МЮ» в 2017 году.
- В сезоне-2018/19 Рэшфорд в 39 матчах забил 13 голов и сделал девять ассистов.