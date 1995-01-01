Сигурдссон – лучший игрок 22-го тура РПЛ

Фернандес.Но это скучно,как Месси!
Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура чемпионата России.
Исландец стал первым в голосовании РПЛ, которое проводилось в социальной сети «Вконтакте».
19-летний полузащитник набрал 21 431 голос (55,42%), обойдя защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого (12 124, 31,35%) и вратаря «Анжи» Юрия Дюпина (1 568, 4,05%).
- В матче со «Спартаком» Сигурдссон забил два гола (2:0).
- Всего у исландца пять голов в составе ЦСКА.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 10 апреля 2019 г.