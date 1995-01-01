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    Сигурдссон – лучший игрок 22-го тура РПЛ

    Полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура чемпионата России.

    Исландец стал первым в голосовании РПЛ, которое проводилось в социальной сети «Вконтакте».

    19-летний полузащитник набрал 21 431 голос (55,42%), обойдя защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого (12 124, 31,35%) и вратаря «Анжи» Юрия Дюпина (1 568, 4,05%).

    • В матче со «Спартаком» Сигурдссон забил два гола (2:0).
    • Всего у исландца пять голов в составе ЦСКА.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2844

      Агасфер 9 минут назад

      Фернандес.Но это скучно,как Месси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1837

      Dgad 1 час назад

      Заслужил, дубль Спартаку все таки

      2
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