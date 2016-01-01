The Sun: «Манчестер Юнайтед» может урезать зарплаты игроков в случае невыхода в Лигу чемпионов

Руководство «Манчестер Юнайтед» уменьшит зарплатную ведомость в случае невыхода клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В таком случае «МЮ» потеряет значительную сумму призовых.

По информации The Sun, речь идет о сокращении зарплат на 25% процентов.

Кроме того, в случае невыхода в Лигу чемпионов полузащитник Поль Погба будет продан в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз является второй целью для испанского клуба после полузащитника «Челси» Эдена Азара.