The Sun: «Манчестер Юнайтед» может урезать зарплаты игроков в случае невыхода в Лигу чемпионов

... не удивлюсь, если после такой информации,Погба обидится и опять встанет на поле, как при Моуриньо))))
Руководство «Манчестер Юнайтед» уменьшит зарплатную ведомость в случае невыхода клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В таком случае «МЮ» потеряет значительную сумму призовых.
По информации The Sun, речь идет о сокращении зарплат на 25% процентов.
Кроме того, в случае невыхода в Лигу чемпионов полузащитник Поль Погба будет продан в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз является второй целью для испанского клуба после полузащитника «Челси» Эдена Азара.
- В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной».
- «МЮ» проиграл последние два матча в АПЛ.