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    The Sun: «Манчестер Юнайтед» может урезать зарплаты игроков в случае невыхода в Лигу чемпионов

    Руководство «Манчестер Юнайтед» уменьшит зарплатную ведомость в случае невыхода клуба в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    В таком случае «МЮ» потеряет значительную сумму призовых.

    По информации The Sun, речь идет о сокращении зарплат на 25% процентов.

    Кроме того, в случае невыхода в Лигу чемпионов полузащитник Поль Погба будет продан в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз является второй целью для испанского клуба после полузащитника «Челси» Эдена Азара.

    • В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной».
    • «МЮ» проиграл последние два матча в АПЛ.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 09:58
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1454

      ivan-football-fan 1 час назад

      ... не удивлюсь, если после такой информации,Погба обидится и опять встанет на поле, как при Моуриньо))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1454

      ivan-football-fan 2 часа назад

      Ой!
      А .. чё так?
      А где все эти рекордные "победные серии" при "втором Фергюссоне" Сульшере?
      Так что, ПРАВ БЫЛ МОУРИНЬО, ГОВОРЯ, ЧТО ВЫ ЕЩЁ С ПОГБА ХЛЕБНЁТЕ?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +255

      Rainmaker > ivan-football-fan 2 часа назад

      Вот наших бы так дрючили...

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