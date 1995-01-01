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    Теллес: «Нам грустно, но мы еще живы»

    Защитник «Порту» Алекс Теллес поделился эмоциями после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Этот результат положительным не назовешь, но шансы на участие в полуфинале еще есть. Мы очень старались и в поединке с очень сильным соперником доказали, что у нас хорошая команда. «Ливерпуль» всегда опасен на «Энфилде», и мы знали, к чему надо быть готовыми. Жаль, что все равно уступили.

    Нам грустно, но мы еще живы. Не забывайте, что в 1/8 финала мы тоже проиграли первый матч в гостях, но дома смогли вырвать победу по сумме двух встреч. Мы всегда верим в себя и бьемся до конца», – заявил Теллес.

    Ответная встреча пройдет в Португалии 17 апреля.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67555

      Рубик Докоян 1 час назад

      Мы помним, только "Ливер" не " Рома" в её нынешнем состоянии...

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