Теллес: «Нам грустно, но мы еще живы»

Защитник «Порту» Алекс Теллес поделился эмоциями после поражения от «Ливерпуля» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Этот результат положительным не назовешь, но шансы на участие в полуфинале еще есть. Мы очень старались и в поединке с очень сильным соперником доказали, что у нас хорошая команда. «Ливерпуль» всегда опасен на «Энфилде», и мы знали, к чему надо быть готовыми. Жаль, что все равно уступили.

Нам грустно, но мы еще живы. Не забывайте, что в 1/8 финала мы тоже проиграли первый матч в гостях, но дома смогли вырвать победу по сумме двух встреч. Мы всегда верим в себя и бьемся до конца», – заявил Теллес.

Ответная встреча пройдет в Португалии 17 апреля.

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