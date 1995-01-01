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    Смоллинг: «Хочу передать Месси, что жду его»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о том, что для него станет главным вызовом в противостоянии с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Нам нравится играть против звезд мирового уровня. У меня уже была возможность сразиться с Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе. Теперь нужно остановить Лионеля Месси. Каждый раз – это вызов. Хочу передать Лео, что жду его», – заявил Смоллинг.

    • Первый матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 мск.
    • В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей во всех турнирах и забил 43 гола.

    Источник: AFP

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1037

      Павел Буре 1 час назад

      Ой б о лван, смотри чтобы не было как с Боатенгом.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67555

      Рубик Докоян 1 час назад

      Сегодня увидим кто кого заждался и с чем останется...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6042

      Cules2013 2 часа назад

      Главное, чтобы после этой встречи, не пришлось глаза прятать) Никогда не понимал этих дешёвых понтов, сколько уже таких обламывалось.

      3
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