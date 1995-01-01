Смоллинг: «Хочу передать Месси, что жду его»

Ой б о лван, смотри чтобы не было как с Боатенгом.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о том, что для него станет главным вызовом в противостоянии с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Нам нравится играть против звезд мирового уровня. У меня уже была возможность сразиться с Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе. Теперь нужно остановить Лионеля Месси. Каждый раз – это вызов. Хочу передать Лео, что жду его», – заявил Смоллинг.
- Первый матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 10 апреля в 22:00 мск.
- В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей во всех турнирах и забил 43 гола.