Смоллинг: «Хочу передать Месси, что жду его»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг рассказал о том, что для него станет главным вызовом в противостоянии с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Нам нравится играть против звезд мирового уровня. У меня уже была возможность сразиться с Криштиану Роналду и Килианом Мбаппе. Теперь нужно остановить Лионеля Месси. Каждый раз – это вызов. Хочу передать Лео, что жду его», – заявил Смоллинг.