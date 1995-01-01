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    Уткин: «Контракт Семина с «Локомотивом» автоматически продлится при прямом попадании в Лигу чемпионов»

    YouTube-блогер Василий Уткин рассказал о ситуации с контрактом главного тренера Юрия Семина с «Локомотивом». Соглашение истекает по окончании текущего сезона.

    «Коллизия в том, что контракт автоматически продлевается при попадании «Локомотива» в Лигу чемпионов напрямую, то есть нужно занять первое или второе место. Также он автоматически продлится, если команда займет третье место, но выиграет Кубок России», – сказал журналист.

    • Семин в прошлом сезоне привел «Локомотив» к победе в РПЛ.
    • В текущем сезоне Лиги чемпионов москвичи заняли последнее место в группе.
    • Сейчас «Локомотив» в РПЛ идет четвертым, отставая от второго места на два очка.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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